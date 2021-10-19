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среда, 20 октября 2021 00:46

Как выглядела Япония во время экономического чуда - подборка фото
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Gazeta.ua опубликовала фото Японии 1978 года
Фото: Fortepan
На фотографии попали города Токио и Киото, улицы городов, прибрежные деревни и рынки морепродуктов
В те времена Япония переживала экономический подъём
В конце 1970-х страна стала одним из крупнейших центров металлургии. Япония покупала патенты и лицензии на научные открытия и технологии

Gazeta.ua опубликовала фото Японии 1978 года.

На фотографии попали города Токио и Киото, улицы городов, прибрежные деревни и рынки морепродуктов.

С середины 1950-х в стране наблюдался рост экономики. Он получил название Японского экономического чуда. Американцы провели в стране преобразования, реформировали налоговую систему и распустили монополии.

Японские работники работали дольше и интенсивнее. В стране был распространен пожизненный наем на работу. Работникам в течение увеличения их стажа поднимали зарплату. Это привело к росту производства. Японские товары получили распространение во всем мире.

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В конце 1970-х страна стала одним из крупнейших центров металлургии. Япония покупала патенты и лицензии на научные открытия и технологии. Достижения внедряли на своих производствах. Япония продавала телевизоры, персональные компьютеры и автомобили.

Потом рост сократился. Одной из причин стало старение и сокращение населения. Япония отказывалась впускать эмигрантов, рабочих не хватало.

Gazeta.ua собрала подборку произведений японских художников, посвященных осени.

В японской культуре сформировался культ любованием осенней листвой. Называется - момидзигари. Красивыми японцы считали красные кроны кленов.

Японские железные дороги предлагают специальные туры, когда можно наблюдать за красными листьями в различных климатических зонах на протяжении всего сезона.

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