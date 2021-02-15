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вторник, 16 февраля 2021 01:13

Как выглядел заваленный снегом Львов в 1930-х - подборка фото
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Как в старину выглядел зимний Львов
Фото: kawiarniany.pl
Как в старину выглядел зимний Львов
Как в старину выглядел зимний Львов
Как в старину выглядел зимний Львов
Как в старину выглядел зимний Львов

Показали фото заснеженного Львова в межвоенный период.

В это время зимой в городе выпадало много снега. Большинство фото хранятся в коллекции Национального цифрового архива Польши, сообщают "Фотографии старого Львова".

Зима на рубеже 1928 и 1929 была рекордной. По всей Европе стоял мороз.

На фото показали центральную часть Львова и окрестности зимой.

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Городские службы пытались бороться со стихией. В январе 1929 года мусор из Львова вывозили на лошадях, а все грузовики использовали для перевозки снега.

Во Львове от ночи 11 февраля продолжается сильный снегопад, в результате которого замело улицы, на дорогах образовались пробки и частично остановились трамваи. В мэрии призывают горожан по возможности не выходить из дома и работать дистанционно. А водителей подвозить других людей.

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