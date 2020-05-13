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среда, 13 мая 2020 11:10

Как выглядел волынский городок, который был сожжен российскими войсками во время Первой мировой - подборка фото
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В августе 1914-го жители Владимира-Волынского пережили бои между русскими и австрийскими войсками
Фото: picryl.com
В августе 1914-го жители Владимира-Волынского пережили бои между русскими и австрийскими войсками
В августе 1914-го жители Владимира-Волынского пережили бои между русскими и австрийскими войсками
В августе 1914-го жители Владимира-Волынского пережили бои между русскими и австрийскими войсками
В августе 1914-го жители Владимира-Волынского пережили бои между русскими и австрийскими войсками

В Австрийской государственной библиотеке хранятся фотографии Владимира-Волынского, сделанные во время Первой мировой войны. Они принадлежали военным, которые снимали улицы и местных жителей.

В начале Первой мировой войны Владимир-Волынский стал местом активных боевых действий. 3 августа 1914 года австро-венгерские войска пытались захватить город, однако понесли большие потери от русского Бородинского полка. Были вынуждены отступить.

"Враждебная артиллерия обстреливала окопы, которые находились перед городом, - вспоминал солдат армии Российской империи. - Австрийцы быстро приближались. Наступил страшный момент. Венгерская конница, полукольцом охватив широкий простор перед городом, лихо понеслась вперед. Казалось, что через несколько минут эта лавина ворвется в город. Но прозвучали сухие, жесткие звуки, странный треск - это начали стрелять пулеметы из наших окопов, и произошло что-то ужасное, незабываемое. Как подкошенная трава, рушились всадники. На полном ходу падали лошади, переворачивались по несколько раз. Тут же раздался дикий крик людей, глухое ржание, стон насмерть убитых. В течение трех минут от смелых солдат, несшихся в атаку, осталась только груда тел. Отдельные всадники стремительно, в бешеном ужасе бросились назад, к своим".

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После того из города начали эвакуировать государственные учреждения и часть населения. Перед отступлением российские войска сожгли Владимир-Волынский.

В немецком цифровом архиве хранятся фотографии, сделанные на Закарпатье в 1930-х. На них можно увидеть город Рахов, виды его окрестностей и местных жителей.

Тогда Рахов называли гуцульским Парижем. Город был популярным среди туристов.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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