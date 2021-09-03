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пятница, 03 сентября 2021 01:13

Как выглядел украинский город в 1920-1930-х - подборка фото
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Опубликовали фото Бэлза Львовской области 1920-1930 годов
Фото: szukajwarchiwach.gov.pl
Фотографии датируются 1920-1930-ми годами. Их сделали для рекламы Львовского воеводства среди туристов Польши
Первое письменное упоминание о Белзе датируется 1030 годом. Он был столицей Белзького княжества. Сейчас это одно из самых маленьких городов Украины

Опубликовали фото Бэлза Львовской области 1920-1930 годов.

На фото попали улицы города, церкви и памятник поэту Адаму Мицкевичу, сообщают "Фотографії старого Львова".

Первое письменное упоминание о Белзе датируется 1030 годом. Он был столицей Белзского княжества. Сейчас это один из самых маленьких городов Украины.

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Фотографии датируются 1920-1930-ми годами. Их сделали для рекламы Львовского воеводства среди туристов Польши. Их с публиковали на страницах путеводителей и туристических карт.

Опубликовали фото Свиржского замка в Перемышлянском районе Львовской области 1915 года. Ранее эти фотографии не были известны общественности. Фото хранятся в фондах Государственной библиотеки Польши.

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