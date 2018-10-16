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вторник, 16 октября 2018 23:13

Как выглядел украинский город до советской оккупации - подборка фото
14

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Львов в 1939 году
Фото: "Фото старого Львова"
Львов в 1939 году
Львов в 1939 году
Львов в 1939 году
Львов в 1939 году

В Интернете показали фото, сделанные во Львове во время проведения Восточных Торгов - ежегодной международной выставки, которая проходила с 1921 по 1939 год во Львове.

Идея создания Восточных торгов, как площадки международной торговли возникла в 1920 году в купеческой конгрегации, сообщает "Фотографії старого Львова".

Фото сделали в 1939, перед оккупацией Львова Советским Союзом.

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Фотографии относятся к коллекции Томаша Мацейка. Он был членом Львовского фотографического общества и Технического круга любителей-фотографов во Львове.

Показали древние фото города Рава-Русская Львовской области. В Тихом государственном архиве нашли фотографии Равы-Русской, датированные 1914-1918 годами.

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