Как выглядел украинский город до советской оккупации - подборка фото

В Интернете показали фото, сделанные во Львове во время проведения Восточных Торгов - ежегодной международной выставки, которая проходила с 1921 по 1939 год во Львове.
Идея создания Восточных торгов, как площадки международной торговли возникла в 1920 году в купеческой конгрегации, сообщает "Фотографії старого Львова".
Фото сделали в 1939, перед оккупацией Львова Советским Союзом.
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Фотографии относятся к коллекции Томаша Мацейка. Он был членом Львовского фотографического общества и Технического круга любителей-фотографов во Львове.
Показали древние фото города Рава-Русская Львовской области. В Тихом государственном архиве нашли фотографии Равы-Русской, датированные 1914-1918 годами.
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