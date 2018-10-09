 
Ексклюзивы
1/5
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1116
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 306
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 909
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
Просмотров: 1719
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 351
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
Просмотров: 2520
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 765
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
4 Просмотров: 9045
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3366
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5526
Фото
Все фото
11
9
6
10
14
Как жил украинский город во время Первой мировой войны - подборка фото
Как жил украинский город во время Первой мировой войны - подборка фото
Известных украинцев расстреляли в российском лагере
Известных украинцев расстреляли в российском лагере
Показали воинственных армянских женщин, боровшихся с турками
Показали воинственных армянских женщин, боровшихся с турками
 На самокате и с сигарой - каким видели современники Че Гевару
 На самокате и с сигарой - каким видели современники Че Гевару
Недостроенные гостиницы и первые туристы - как жил Египет в 1900-х
Недостроенные гостиницы и первые туристы - как жил Египет в 1900-х
Видео
Все видео
Показали цветное видео кровавой битвы Первой мировой
Показали цветное видео кровавой битвы Первой мировой
Выкопали нашли череп человека, прооперированного 4 тыс. лет назад
Выкопали нашли череп человека, прооперированного 4 тыс. лет назад
Легенда рок-музыки играл на гитаре зубами
Легенда рок-музыки играл на гитаре зубами
Нашли икону, которую реставрировал Шевченко
Нашли икону, которую реставрировал Шевченко
Археологи создали фильм о затонувших кораблях на Днепре
Археологи создали фильм о затонувших кораблях на Днепре
Интервью
1/5
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
Просмотров: 1719
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 756
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1413
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5445
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9774
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 1143
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
вторник, 09 октября 2018 23:13

Как жил украинский город во время Первой мировой войны - подборка фото
11

  Комментировать

Рава-Русская на фото времен Первой мировой войны
Фото: "Фотографії старого Львова"
Рава-Русская на фото времен Первой мировой войны
Рава-Русская на фото времен Первой мировой войны
Рава-Русская на фото времен Первой мировой войны
Рава-Русская на фото времен Первой мировой войны

Показали старинные фото города Рава-Русская Львовской области.

В Австрийском государственном архиве нашли фотографии Равы-Русской, датированные 1914-1918 годами, сообщает "Фотографии старого Львова".

В 1914-1915 годах, во время Первой мировой войны на территории города шли бои между австрийской, немецкой и русской армиями. Во Равой-Русской пал полк тирольских стрелков.

"27 августа 1914 года. Солнечно. Парк уже в осенней листве. Жадно читаю газеты трижды в день. Лазарет, устроенный женой в казармах Сведено-казачьего полка, готов и освящен. Скоро туда привезут, если уже не привезли, раненых. Вечером был на конференции в моем Институте. Бедный летчик Нестеров погиб под Львовом, борясь в воздухе с австрийским самолетом. Наши действия против австрийцев в Раве-Русской успешны. Число пленных растет невероятно. Видимо, союзники во Франции побеждают немцев", - писал в дневнике генерал российской армии Константин Романов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как австрийцы строили линию обороны на Галичине - ретро-фото

3 марта 1918 в городе Рава-Русская прошёл "праздник государственности и мира" в поддержку действий правительства Украинской Народной Республики, на котором присутствовало около 15000 человек. 1 ноября в уезде Рава-Русская была установлена ​​власть ЗУНР.

В интернете опубликовали фото из имения Лянцкоронских в городе Раздол Николаевского района Львовской области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Показали, как жили в имении графа в Галичине - подборка фото
Показали, как жили в имении графа в Галичине - подборка фото Просмотров: 10872
Сейчас вы читаете новость «Как жил украинский город во время Первой мировой войны - подборка фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
октября

Известных украинцев расстреляли в российском лагере

Че Гевару военным сдал местный художник

Джон Леннон: "Я всегда был фриком"

Самое читаемое
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
14
 Просмотров: 116387
Никто не знал, что будет дальше: показали фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: показали фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 76415
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 57538
Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
36
 Просмотров: 50715
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита &quot;русского мира&quot;
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
16
 2 Просмотров: 39342
История
Известных украинцев расстреляли в российском лагере
Известных украинцев расстреляли в российском лагере
9
 1 Просмотров: 1665
Нашли 100-летний рисунок, где показано отношения Украины и России
Нашли 100-летний рисунок, где показано отношения Украины и России Просмотров: 19971
Показали воинственных армянских женщин, боровшихся с турками
Показали воинственных армянских женщин, боровшихся с турками
6
 Просмотров: 3051
На руинах нашли фреску с изображением Христа
На руинах нашли фреску с изображением Христа Просмотров: 144
 На самокате и с сигарой - каким видели современники Че Гевару
 На самокате и с сигарой - каким видели современники Че Гевару
10
 Просмотров: 5787
Больше всего комментируют
27
"Готовы на сделку с дьяволом" - в России озвучили планы на Украину
6
Обязаны ли педагоги преподавать на украинском
6
После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт
5
"Миротворец" внес в базу чиновников и депутатов с венгерскими паспортами
5
Нардеп поставил на место кремлевских пропагандистов
Голосов: 596
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua