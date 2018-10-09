Как жил украинский город во время Первой мировой войны - подборка фото

Фото: "Фотографії старого Львова"

Показали старинные фото города Рава-Русская Львовской области.

В Австрийском государственном архиве нашли фотографии Равы-Русской, датированные 1914-1918 годами, сообщает "Фотографии старого Львова".

В 1914-1915 годах, во время Первой мировой войны на территории города шли бои между австрийской, немецкой и русской армиями. Во Равой-Русской пал полк тирольских стрелков.

"27 августа 1914 года. Солнечно. Парк уже в осенней листве. Жадно читаю газеты трижды в день. Лазарет, устроенный женой в казармах Сведено-казачьего полка, готов и освящен. Скоро туда привезут, если уже не привезли, раненых. Вечером был на конференции в моем Институте. Бедный летчик Нестеров погиб под Львовом, борясь в воздухе с австрийским самолетом. Наши действия против австрийцев в Раве-Русской успешны. Число пленных растет невероятно. Видимо, союзники во Франции побеждают немцев", - писал в дневнике генерал российской армии Константин Романов.

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3 марта 1918 в городе Рава-Русская прошёл "праздник государственности и мира" в поддержку действий правительства Украинской Народной Республики, на котором присутствовало около 15000 человек. 1 ноября в уезде Рава-Русская была установлена ​​власть ЗУНР.

В интернете опубликовали фото из имения Лянцкоронских в городе Раздол Николаевского района Львовской области.