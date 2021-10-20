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четверг, 21 октября 2021 00:46

Как выглядел Перемышль после войны - подборка фото
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Ул. Яна Снигурского
Фото: Fortepan
Ул. Яна Снигурского
Площадь Конституции 3 мая
Площадь Конституции 3 мая
Синагога

Gazeta.ua собрала фото города Перемышль 1947 года.

Он расположен на востоке Польши, но относится к украинской этнической территории Надсянье.

В межвоенный период в городе развивались украинские общественные и культурные объединения. Действовали украинские кооперативы.

С сентября 1939 года город был оккупирован Красной армией. Здесь стояла 99-я стрелковая дивизия под командованием генерала Андрея Власова, который впоследствии изменил СССР. В июне 1941 года после шестидневной обороны город оккупировали нацисты.

27 июля 1944 года Перемышль захватили войска СССР вместе с Армией краевой.

45% города было разрушено во время Второй мировой войны. Особенно пострадал еврейский квартал и пригород.

Осенью 1944 года советская власть создала в городе Переходный лагерь НКВД для членов Армии краевой и других противников коммунистов. Из лагеря люди попадали в тюрьмы или в Сибирь.

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Город в то время был центром Перемышльского района Дрогобычской обл. УССР. В нем действовали две украинские средние школы и ряд первоначальных. 1 октября 1945 года Москва передала Перемышльский район Польше. Украинцев начали переселять в УССР, украинские заведения ликвидировали.

Gazeta.ua собрала фото столицы Румынии Бухареста 1950-х годов. В то время у власти в стране были социалисты. Они продвигали строительство жилых комплексов и общественных зданий по советским образцам. В 1950-х годах в городе началось строительство первых многоэтажных домов.

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