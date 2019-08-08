Как в старину путешествовали по Египту - подборка фото

Фото: Facebook

В интернете показали фотографии древнеегипетских памятников Льюиса Ларссона.

Он в 1896 году эмигрировал в Иерусалим, сообщают "Хроники прекрасной эпохи".

Льюиса был последователем евангелиста Улофа Хенрика Ларссона, который призвал собираться в Иерусалиме и ожидать второго пришествия Иисуса Христа.

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Человек учился фотографическом искусству и путешествовал по Ближнему Востоку и Африке.

Опубликовали фото и иллюстрации немецких студентов конца XIX в. Тогда в 21-м университете страны обучалось 28 тыс. Студентов.