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четверг, 11 ноября 2021 00:46

Как в старину на Волыни добывали уникальный камень - подборка фото
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Gazeta.ua показала фото каменоломни в селе Янова Долина на Волыни
Фото: Polona
Базальт там добывают издревле. В 1920-1930 годы в селе действовал самый большой в тогдашней Польше базальтовый карьер
Волынским базальтом выстраивали улицы Праги, Парижа, Варшавы, Брюсселя, Кракова, Вены, Люксембурга и Лондона
Здесь расположены уникальные базальтовые столбы. Они сформировались из застывшей вулканической лавы

Gazeta.ua показала фото каменоломни в селе Яновая Долина на Волыни.

Здесь расположены уникальные базальтовые столбы. Они сформировались из застывшей вулканической лавы.

Базальт там добывают издревле. В 1920-1930 годах в селе действовал самый большой в тогдашней Польше базальтовый карьер. Волынским базальтом вымащивали улицы Праги, Парижа, Варшавы, Брюсселя, Кракова, Вены, Люксембурга и Лондона.

В то время при карьере построили современный рабочий городок. Он был образцовым для тогдашнего социального зодчества. Для рабочих среди леса построили коттеджи, детсад, пожарную станцию, поликлинику и заведения отдыха. В городе были водопровод, канализация и электричество. Для того времени это было необычно.

Большинство населения города составляли поляки. После первой советской оккупации многие из них были репрессированы.

22 апреля 1943 года отделы УПА атаковали хозяйственный пункт нацистов в Яновой Долине. В ходе боя произошел пожар. В огне погибли многие рабочие.

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После войны возле карьера выросло село Базальтово Костопольского района Ровенской области.

Опубликовали фото Свиржского замка в Перемышлянском районе Львовской области в 1915 году. Ранее эти фотографии не были известны в целом. Фото хранятся в фондах Государственной библиотеки Польши.

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