 
Ексклюзивы
1/5
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом: фоторепортаж
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом: фоторепортаж
Просмотров: 747
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Просмотров: 756
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
Просмотров: 6048
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
9 Просмотров: 3843
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
Просмотров: 792
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
Просмотров: 702
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
1 Просмотров: 10783
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Просмотров: 3267
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
Просмотров: 873
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Просмотров: 1143
Фото
Все фото
16
5
19
15
26
Как в старину инуиты выживали на севере - подборка фото
Как в старину инуиты выживали на севере - подборка фото
Кинжал помог найти место древней битвы
Кинжал помог найти место древней битвы
В Киеве интронизировали патриарха, который 40 лет прожил в США
В Киеве интронизировали патриарха, который 40 лет прожил в США
Как жили в Париже 1930-го - фото
Как жили в Париже 1930-го - фото
Без толп туристов – как выглядел Рим в конце XIX в.
Без толп туристов – как выглядел Рим в конце XIX в.
Видео
Все видео
В Софии Киевской нашли давний алтарь
В Софии Киевской нашли давний алтарь
"Украинская независимость окропилась кровью" - создали фильм о Революции достоинства
"Украинская независимость окропилась кровью" - создали фильм о Революции достоинства
Нашли скелет животного, который могли похоронить во время ритуала
Нашли скелет животного, который могли похоронить во время ритуала
В Москве убили знаменитого украинского генерала
В Москве убили знаменитого украинского генерала
От протестов на граните до оранжевой революции - вышел фильм об истории украинских майданов
От протестов на граните до оранжевой революции - вышел фильм об истории украинских майданов
Интервью
1/5
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
Просмотров: 1665
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 738
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1008
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2538
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1062
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2021
Просмотров: 234
Темні часи
Вчора їхав у поїзді додому й згадав, дивлячись у темне вікно, яким було українське телебачення на початку 1990-х. Літо. Мені трохи більше 20 років. ...
пятница, 19 ноября 2021 00:46

Как в старину инуиты выживали на севере - подборка фото
16

  Комментировать

Gazeta.ua собрала старинные фото инуитов
Фото: Getty images
Этот народ проживает на севере Америки и Гренландии
В настоящее время проживает около 50 тыс. инуитов. Их количество сокращается
В XIX веке эскимосы не имели развитой племенной организации. Они враждовали с другими коренными американцами.

Gazeta.ua собрала старинные фото инуитов.

Этот народ проживает на севере Америки и Гренландии.

Часть народа принято называть эскимосами. Но некоторые считают это название оскорбительным.

В настоящее время проживает около 50 тыс. инуитов. Их количество сокращается. Изолированные народы испытывают проблемы с кровосмешением. Потому среди них распространены генетические болезни. Остатки традиционной культуры инуитов исчезают.

В XIX веке эскимосы не имели развитой племенной организации. Они враждовали с другими коренными американцами.

Позже часть инуитов начала заниматься охотой на песцов. Их продавали торговцам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без толп туристов – как выглядел Рим в конце XIX в.

Сейчас инуиты пытаются сохранять свою культуру. Власть предоставляет им льготы.

Gazeta.ua собрала фото лемков 1930-х годов. Лемковщина расположена к западу от Закарпатья, сейчас это территория Польши. Во времена Австро-Венгрии лемки были под властью Будапешта. Венгры препятствовали культурному возрождению украинцев на своей территории, проводили политику мадьяризации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как в старину инуиты выживали на севере - подборка фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: &quot;Смешно говорить&quot;
Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: "Смешно говорить"
5
 Просмотров: 17586
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
 1 Просмотров: 10783
Неделю умирала дома: 4-летнюю девочку до смерти избил отец
Неделю умирала дома: 4-летнюю девочку до смерти избил отец Просмотров: 8325
&quot;Что-то начала бормотать&quot; - Бебешко вспомнил, как выгнал Кароль во время записи трека
"Что-то начала бормотать" - Бебешко вспомнил, как выгнал Кароль во время записи трека Просмотров: 7893
Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг
Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг
10
 Просмотров: 7768
История
Кинжал помог найти место древней битвы
Кинжал помог найти место древней битвы
5
 Просмотров: 927
Презентуют проект об истории Майданов
Презентуют проект об истории Майданов Просмотров: 27
В Киеве интронизировали патриарха, который 40 лет прожил в США
В Киеве интронизировали патриарха, который 40 лет прожил в США
19
 Просмотров: 1737
Объявили трехдневный траур: погибли шахтеры
Объявили трехдневный траур: погибли шахтеры
 Просмотров: 495
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
 1 Просмотров: 1008
Больше всего комментируют
18
Доллар дорожает второй день подряд
14
В "Слуге народа" критически отреагировали на расследование Bellingcat
9
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
4
Расследование Bellingcat задержал Зеленский - журналист
4
Планировали покушение на одного из министров
Голосов: 2183
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть