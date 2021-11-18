Как в старину инуиты выживали на севере - подборка фото

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Gazeta.ua собрала старинные фото инуитов.

Этот народ проживает на севере Америки и Гренландии.

Часть народа принято называть эскимосами. Но некоторые считают это название оскорбительным.

В настоящее время проживает около 50 тыс. инуитов. Их количество сокращается. Изолированные народы испытывают проблемы с кровосмешением. Потому среди них распространены генетические болезни. Остатки традиционной культуры инуитов исчезают.

В XIX веке эскимосы не имели развитой племенной организации. Они враждовали с другими коренными американцами.

Позже часть инуитов начала заниматься охотой на песцов. Их продавали торговцам.

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Сейчас инуиты пытаются сохранять свою культуру. Власть предоставляет им льготы.

Gazeta.ua собрала фото лемков 1930-х годов. Лемковщина расположена к западу от Закарпатья, сейчас это территория Польши. Во времена Австро-Венгрии лемки были под властью Будапешта. Венгры препятствовали культурному возрождению украинцев на своей территории, проводили политику мадьяризации.