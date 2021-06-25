Как в СССР цензурировали письма

Фото: Archive artifacts

Во время Второй мировой войны пересматривали и цензуровали все письма с фронта.

"Свидетельствовал об этом небольшой штамп "Просмотрено военной цензурой". Занимался этим отдел "В" советской спецслужбы", - написал исследователь освободительного движения Владимир Бирчак в Telegram Archive artifacts.

В одном из циркуляров было указано, что из писем нужно изымать фотографии, которые демонстрировали увечья, полученные в результате тяжелых ранений на фронтах.

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Запрещено было в письмах указывать информацию о местонахождении и состоянии войск.

Архив СБУ обнародовал документы о репрессиях чешских учителей. 14 июня 1931 года в Харькове репрессировали 21 чешского учителя. Опубликовали дела отдельных лиц, стенограммы судебного процесса, конфискованные документы, письма, свидетельства лиц и фотографии осужденных.