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понедельник, 16 августа 2021 10:36

Как в советские времена выглядела Ялта - подборка открыток
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Порт Ялти
Фото: Gazeta.ua
Санаторий Черноморского флота
Дворец в Алупке
Ласточкино гнездо
Дворец в Ливадии

Gazeta.ua представляет подборку советских открыток с видами Ялты и окрестностей.

Открытки напечатали в 1976 году в Киеве. На них изобразили достопримечательности Ялты, дворцы в Ливадии и Алупке.

В 1970-е Ялта была большим курортным городом, куда съезжались отдыхающие со всего СССР. Городской порт принимал крупнотоннажные пассажирские суда. В Ялте начали строить первые высотные гостиницы и санатории.

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"Сейчас этот благодатный уголок насчитывает более 100 санаторно-курортных учреждений, которые единовременно принимают 40 тысяч человек. Сетка здравниц ежегодно расширяется. Немало делается и для тех, кто приезжает без путевок. Строятся новые отели, рестораны, культурно-бытовые учреждения, улучшается коммунальное обслуживание", - говорится в описании подборки открыток 1970-х.

Крым издавна известен пляжами, парками и домами отдыха. Gazeta.ua собрала фото, сделанные во время отдыха на полуострове в советские времена. Курорты появились в Крыму в первой половине XIX в. Первым курортным городом стали Саки. В 1827 году здесь открыли грязелечебницу. После большевистского переворота 1917-го в Крым приезжали бывшие каторжники и партийные деятели. Здесь построили 170 санаториев и домов отдыха. Появились детские лагеря. 19 февраля 1954 года Крым вошел в состав УССР. Развитие инфраструктуры способствовало популярности курортов Крыма. В 1988-м полуостров посетили 8,3 млн туристов.

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