Как в 1946-м отметили годовщину провозглашения независимости Украины - подборка листовок

Фото: facebook.com/volodymyrbirchak

Показали агитацию УПА, которую повстанцы вывешивали в Черновицкой области в 1946 году.

"В ночь на 30 июня 1946 минимум в девятнадцати населенных пунктах семи районов Черновицкой области и непосредственно в городе Черновцы одновременно появились листовки по случаю пятой годовщины провозглашения Украинского Самостоятельного Соборного Государства", - написал исследователь освободительного движения Владимир Бирчак в Facebook.

Плакаты были посвящены Акту восстановления Украинского Государства. Его провозгласили 30 июня 1941 года во Львове.

Спецслужбы пытались бороться с распространением листовок. Устраивали засады.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто и как провозглашал Акт восстановления независимости Украины в 1941 году - подборка фото

В листовках призывали бороться против сталинского ига и за Украинское государство.

30 июня 1941 года в оккупированном немцами Львове провозгласили создание Украинского Государства и сформировали правительство - Украинское Государственное Правление во главе с Ярославом Стецько. Украинское Государство через два месяца после создания ликвидировали.