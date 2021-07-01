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пятница, 02 июля 2021 01:13

Как в 1946-м отметили годовщину провозглашения независимости Украины - подборка листовок
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30 июня 1946 года националисты распространили на Буковине листовки, посвященные Акту восстановления Украинского государства
Фото: facebook.com/volodymyrbirchak
УПА призвала бороться с большевистским игом
КГБ боролся с распространением агитации националистов

Показали агитацию УПА, которую повстанцы вывешивали в Черновицкой области в 1946 году.

"В ночь на 30 июня 1946 минимум в девятнадцати населенных пунктах семи районов Черновицкой области и непосредственно в городе Черновцы одновременно появились листовки по случаю пятой годовщины провозглашения Украинского Самостоятельного Соборного Государства", - написал исследователь освободительного движения Владимир Бирчак в Facebook.

Плакаты были посвящены Акту восстановления Украинского Государства. Его провозгласили 30 июня 1941 года во Львове.

Спецслужбы пытались бороться с распространением листовок. Устраивали засады.

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В листовках призывали бороться против сталинского ига и за Украинское государство.

30 июня 1941 года в оккупированном немцами Львове провозгласили создание Украинского Государства и сформировали правительство - Украинское Государственное Правление во главе с Ярославом Стецько. Украинское Государство через два месяца после создания ликвидировали.

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