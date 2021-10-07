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пятница, 08 октября 2021 00:46

Как украинцы Закарпатья боролись за автономию
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Андрей Бродий
Фото: Wikimedia
Августин Волошин
Иосиф Каминский
Информация о событиях во львовской газете "Діло"

8 октября 1938 в Ужгороде состоялось совещание представителей украинских и москвофильских взглядов.

Собрание состоялось в помещении краевого правительства. Они создали Национальную Раду Подкарпатской Руси.

На них присутствовали Августин Волошин, Степан Клочуряк, Дмитрий Нимчук от проукраинского лагеря и Иосиф Каминский, Владимир Гомичко, Михаил Демко от москвофильского и министр по делам Подкарпатской Руси Иван Парканий.

Согласно Сен-Жерменскому договору Закарпатье отходило к Чехословакии и сразу должна была появиться автономия украинцев. Но в Праге долго отказывались сделать это.

На совещании решили добиваться для Подкарпатской Руси тех же прав, которые получила Словакия.

Приняли постановление о том, что членами правительства могут быть только депутаты пражского парламента и сената. Украинцы добивались этого, так как москвофилы преобладали. Представители русофильского блока предложили проект децентрализации государственной и исполнительной власти.

В состав Национальногй Рады Подкарпатской Руси вошли представители всех основных политических сил края. На первом заседании приняли Меморандум. Он заканчивался требованием немедленно принять закон о Подкарпатской Руси. Премьер-министр Чехословакии Ян Сыровы освободил от должности губернатора края Константина Грабаря и назначил Паркания.

Представители двух направлений обсуждали кандидатуры на должности министров правительства. Решили предлагать по три из каждой группы. Украинскую делегацию возглавил Волошин, москвофильскую - Каминский.

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11 октября 1938 в Праге утвердили первое автономное правительство Закарпатья - Раду министров Подкарпатской Руси. В нее вошло четверо представителей москвофильского и двое украинского направления. Возглавил правительство москвофил Андрей Бродий.

Четвертую серию исторического проекту "10 дней независимости Украины" выложили в сеть. Она рассказывает о создании Карпатской Украины 15 марта 1939 года. Независимость провозгласили в гимназическом спортзале Хуста на Закарпатье. Этот день был радостным и трагическим одновременно сообщили в Центре исследований освободительного движения.

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Дата
08
октября

Как украинцы Закарпатья боролись за автономию

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