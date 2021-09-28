Как украинцы играли свадьбу в советских лагерях - подборка фото

Фото: "Локальна історія"

Опубликовали фотографии свадеб, которые устраивали украинцы во время ссылки.

Большинство свадебных фотографий сделаны на спецпоселении, куда арестанты исправительных лагерей попадали после окончания срока заключения, сообщает "Локальна історія".

Целые семьи украинцев вывозили по различным обвинениям в поселения в отдаленных районах СССР. Часть свадебных фото тоже оттуда.

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Были единичные случаи бракосочетания в исправительных лагерях. Во время Кенгирского восстания священники венчали пары, а на хозяйственном дворе устраивали свадьбы.

Показали запрещенные для публикации фотографии концлагерей СССР. На фотографиях показали работу заключенных на стройках каналов и карьерах. Они были вынуждены жить в бараках и носить на одежде номера.