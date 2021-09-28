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среда, 29 сентября 2021 01:13

Как украинцы играли свадьбу в советских лагерях - подборка фото
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Свадьба на спецпоселении в Омске, РСФСР, 1952. Молодожены Иван и Мелания Триш.
Фото: "Локальна історія"
Свадьба на спецпоселении в Омске, 1955
Свадьба на спецпоселении в Норильске, РСФСР, 1954
Свадьба Ярослава Москаля, Прокопевск, РСФСР, 1950-е
Свадьба Михаила Чеха и Юлии Михалик, Сибирь, 1950-е

Опубликовали фотографии свадеб, которые устраивали украинцы во время ссылки.

Большинство свадебных фотографий сделаны на спецпоселении, куда арестанты исправительных лагерей попадали после окончания срока заключения, сообщает "Локальна історія".

Целые семьи украинцев вывозили по различным обвинениям в поселения в отдаленных районах СССР. Часть свадебных фото тоже оттуда.

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Были единичные случаи бракосочетания в исправительных лагерях. Во время Кенгирского восстания священники венчали пары, а на хозяйственном дворе устраивали свадьбы.

Показали запрещенные для публикации фотографии концлагерей СССР. На фотографиях показали работу заключенных на стройках каналов и карьерах. Они были вынуждены жить в бараках и носить на одежде номера.

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