 
Ексклюзивы
1/5
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 162
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 225
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
22 Просмотров: 5697
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 315
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 477
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1737
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3375
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3312
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 24966
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7785
Фото
Все фото
11
4
41
5
6
Как туристов звали в Балаклаву в XIX в. - подборка фото
Как туристов звали в Балаклаву в XIX в. - подборка фото
Как развлекалась в элитном советском ресторане - подборка фото
Как развлекалась в элитном советском ресторане - подборка фото
Показали редкие фото китайцев из собрания американского коллекционера
Показали редкие фото китайцев из собрания американского коллекционера
Показали украинский паспорт, которому 100 лет
Показали украинский паспорт, которому 100 лет
49 душ ушли в небо: напоминаем трагический эпизод войны на Донбассе
49 душ ушли в небо: напоминаем трагический эпизод войны на Донбассе
Видео
Все видео
Для уникальной княжеской лодки создали музей
Для уникальной княжеской лодки создали музей
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Показали, как выглядел форт исчезнувшего народа
Показали, как выглядел форт исчезнувшего народа
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1764
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3033
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5319
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
16 июня 2019
Просмотров: 459
Ідеальний Мушкетик
Двічі він пригощав домашнім вином. Із ічнянських вишень, яке поставляв йому друг щороку. – Ви такого не спробуєте і в Парижі, – ...
воскресенье, 16 июня 2019 23:13

Как туристов звали в Балаклаву в XIX в. - подборка фото
11

  Комментировать

Показали древние фото Балаклавы
Фото: Facebook
Показали древние фото Балаклавы
Показали древние фото Балаклавы
Показали древние фото Балаклавы
Показали древние фото Балаклавы

Показали открытки с видами Балаклавы конца XIX века.

"Лучший отель здесь"Гранд Отель", что помещается в лучшей части города на Набережной. Она достаточно просторна и кажется довольно опрятной, но вонь от рыбы невыносимая. Других сколько-нибудь пригодных для прогулок улиц нет, а потому если попадет в Балаклаву больной, он оказаться в очень затруднительном положении по выбору места для прогулок: только по горам и можно гулять если для этого достаточно сил. Сейчас Балаклава - заштатный город с очень небольшим количеством жителей, занимающихся рыболовством", - говорилось в путеводителе 1889, передают Хроники прекраснои эпохи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как жили крымские татары в 20-х годах ХХ века - ретро фото

"Самое дорогое для Балаклавы, именно то, что больше всего привлекает к ней публику - это морские купания. Вода в бухте абсолютно чистая, чем не могут похвастаться ни Ялта, ни Севастополь. Дно усеяно маленькими камнями, почти песком и для купающихся делается почти незаметным", - говорилось в рекламе.

Сегодня вашему вниманию предлагаем уникальные фотографии Бахчисарая 20-х годов ХХ века. Название в переводе с крымскотатарского языка означает "сад-дворец" (bağça - сад, saray - дворец).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как туристов звали в Балаклаву в XIX в. - подборка фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июня

Святой Престол поддержал независимую Украину

Самое читаемое
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
18
 Просмотров: 32688
&quot;Не отказывает ни одному мужчине&quot;: скандальный каталог французских куртизанок
"Не отказывает ни одному мужчине": скандальный каталог французских куртизанок
18
 1 Просмотров: 29224
Грозы, град, шквалы: в Украине будет ураган
Грозы, град, шквалы: в Украине будет ураган Просмотров: 23113
Зеленский в Мариуполе &quot;искупался&quot; в фонтане
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
 9 Просмотров: 19558
Установили подробности смерти Владимира Ивасюка
Установили подробности смерти Владимира Ивасюка 1 Просмотров: 18189
История
Святой Престол поддержал независимую Украину
Святой Престол поддержал независимую Украину
 Просмотров: 801
Как развлекалась в элитном советском ресторане - подборка фото
Как развлекалась в элитном советском ресторане - подборка фото
4
 1 Просмотров: 12042
Мороженое называли "пирог эскимоса"
Мороженое называли "пирог эскимоса"
 Просмотров: 216
80 скелетов превратят в туристический объект
80 скелетов превратят в туристический объект Просмотров: 1080
Показали редкие фото китайцев из собрания американского коллекционера
Показали редкие фото китайцев из собрания американского коллекционера
41
 Просмотров: 11151
Больше всего комментируют
9
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
6
Глава АП подтвердил, что Зеленский переедет с Банковой
5
Итальянцы требуют от Украины миллионы евро из-за гибели репортера
2
Олигархи формируют правила, по которым будет жить страна - Кухта
2
Арбитражный суд завершил слушания иска Украины против России
Голосов: 648
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua