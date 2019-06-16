Как туристов звали в Балаклаву в XIX в. - подборка фото

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Показали открытки с видами Балаклавы конца XIX века.

"Лучший отель здесь"Гранд Отель", что помещается в лучшей части города на Набережной. Она достаточно просторна и кажется довольно опрятной, но вонь от рыбы невыносимая. Других сколько-нибудь пригодных для прогулок улиц нет, а потому если попадет в Балаклаву больной, он оказаться в очень затруднительном положении по выбору места для прогулок: только по горам и можно гулять если для этого достаточно сил. Сейчас Балаклава - заштатный город с очень небольшим количеством жителей, занимающихся рыболовством", - говорилось в путеводителе 1889, передают Хроники прекраснои эпохи.

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"Самое дорогое для Балаклавы, именно то, что больше всего привлекает к ней публику - это морские купания. Вода в бухте абсолютно чистая, чем не могут похвастаться ни Ялта, ни Севастополь. Дно усеяно маленькими камнями, почти песком и для купающихся делается почти незаметным", - говорилось в рекламе.

Сегодня вашему вниманию предлагаем уникальные фотографии Бахчисарая 20-х годов ХХ века. Название в переводе с крымскотатарского языка означает "сад-дворец" (bağça - сад, saray - дворец).