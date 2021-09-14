Как спасали детей, родившихся в концлагере

Фото: Валерий Шмаков

71-летний Юрий Зирченко из Львова родился в городе Сталинск, сейчас - Новокузнецк Кемеровской области России.

Его родители были заключенными в концлагере. Там познакомились.

Gazeta.ua он рассказал, что мать отправила его к родителям в Трускавец во Львовской области с Анной Чабан, которая возвращалась из тюрьмы домой. Иначе его бы забрали в детдом и сменили фамилию.

"Детей там было много. Условия ужасные. Не все выживали. Нас отделили от женского барака и организовали что-то типа яслей. Когда детям исполнялось 2 года, их отправляли в детдома по всему Союзу. Часто по дороге специально меняли фамилии. Родители не могли найти".

Юрий Зирченко разыскивал свою спасительницу 30 лет.

"В прошлом году обнаружил жену ее племянника. Узнал, что Анна Чабан родом из поселка Новоселица на Буковине. Сидела за религиозные убеждения, была Свидетелем Иеговы. Рассказывала, что меня больше всего любила. За полгода после освобождения ее посадили снова. Вывезли в Сыктывкар на угольные шахты всей семьей. Причина та же - Свидетели Иеговы собирались у них дома. Анна умерла, когда вернулась домой ".

Полное интервью с Юрием Зирченко читайте в журнале "Країна" за 30 сентября.

Украинского диссидента Зоряна Попадюка в 1973 году арестовала советская власть за распространение листовок против запрета празднования Шевченковских дней во Львове. Получил наказание семь лет лишения свободы и пять лет ссылки в Мордовии.