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среда, 22 декабря 2021 00:46

Как раньше рекламировали отдых на лыжах в Карпатах - подборка фото
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Gazeta.ua показала польский путеводитель по Украинским Карпатам 1938 года
Фото: Polona
Буклет Zima w Karpatach Wschodnich опубликовала польская дирекция железных дорог
Поляков поощрять заниматься спортом и ходить в горы, интересоваться гуцульской культурой

Gazeta.ua показала польский путеводитель по Украинским Карпатам 1938 года.

Буклет Zima w Karpatach Wschodnich опубликовала польская дирекция железных дорог для популяризации туризма в Гуцульщине.

Людей призывали ехать на Черногору, в Ворохту, Долину, Горганы и другие места.

"Восточные Карпаты - это один из самых красивых туристических районов Польши. Это земля обетованная для зимних видов спорта, в первую очередь для лыж. Восточные Карпаты - это сильные и здоровые легкие, которые могут оздоровить все больные и ослабленные клетки организма наших сограждан, вынужденных жить и работать в низменной Польше", - писали в путеводителе.

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Поляков поощрять заниматься спортом и ходить в горы, интересоваться гуцульской культурой.

В XIX в. летом люди начали приезжать отдыхать в Украинские Карпаты. В 1873 проложили железную дорогу в Стрый на Львовщине, это ускорило развитие туризма. Основными центрами летнего отдыха были Сколе и Гребен. Имелись виллы, пансионаты и рестораны. За небольшую цену можно было поселиться в деревенском доме. Туристы из больших городов активно интересовались культурой гуцулов.

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