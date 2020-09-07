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понедельник, 07 сентября 2020 14:56

Как проходили будни украинцев - подборка фото 1938 года
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Село Гарасимов - теперь Толмацкий район Ивано-Франковской области, в 1938-м навестил фотограф Генрик Поддембський
Фото: szukajwarchiwach.gov.pl
Село Гарасимов - теперь Толмацкий район Ивано-Франковской области, в 1938-м навестил фотограф Генрик Поддембський
Село Гарасимов - теперь Толмацкий район Ивано-Франковской области, в 1938-м навестил фотограф Генрик Поддембський
Село Гарасимов - теперь Толмацкий район Ивано-Франковской области, в 1938-м навестил фотограф Генрик Поддембський
Село Гарасимов - теперь Толмацкий район Ивано-Франковской области, в 1938-м навестил фотограф Генрик Поддембський

Предлагаем посмотреть фотографии села Гарасимов - теперь Толмацкий район Ивано-Франковской области, которые сделал в 1938-м фотограф Генрик Поддембський. Он тогда путешествовал по западно-украинских землях.

На фото Генрика Поддембського можно увидеть застройку, ландшафт и местных жителей. Среди них - женщины, отбеливают полотно на росе и солнце. Есть ребят-пастухи с овцами, есть крестьянские подворья, на которых семьи занимаются уборкой.

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Дети и женщины в национальной одежде. Можно рассмотреть вышивку и детали, присущие этому региону Украины.

Гарасимов - древнее село. Первое письменное упоминание о нем датируется 1449 годом. Принадлежало князьям руським, литовским и польским. Входило в состав Речи Посполитой и Австрийской империи. В 1921-1939 годах - Польское государство.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть старые фотографии Коломыи - теперь райцентр Ивано-Франковской области. Они хранятся в Австрийской государственной библиотеке в Вене. Сделаны в 1915-1916 годах - во время Первой мировой войны.

На снимках можно рассмотреть улицы города с местными жителями и военными австро-венгерской армии. Тогда город оказался в зоне боевых действий. Несколько раз занимали разные войска, поэтому Коломыя пострадала от обстрелов и грабежей.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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