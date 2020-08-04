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вторник, 04 августа 2020 10:49

Как городок в Карпатах пережил бои между австрийцами и русскими во время Первой мировой войны - подборка фото
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Австрийская армия отбила Коломыю у русского войска 1916
Фото: archivinformationssystem.at
Австрийская армия отбила Коломыю у русского войска 1916
Австрийская армия отбила Коломыю у русского войска 1916
Австрийская армия отбила Коломыю у русского войска 1916
Австрийская армия отбила Коломыю у русского войска 1916

Gazeta.ua предлагает пересмотреть старые фотографии Коломыи - теперь райцентр Ивано-Франковской области. Они хранятся в Австрийской государственной библиотеке в Вене. Сделаны в 1915-1916 годах - во время Первой мировой войны.

На снимках можно рассмотреть улицы города с местными жителями и военными австро-венгерской армии. Тогда город оказалось в зоне боевых действий. Несколько раз занимали различные войска, поэтому Коломыя пострадала от обстрелов и грабежей.

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3 марта 1918 года в городе состоялось "праздник государственности и мира" в поддержку действий правительства Украинской Народной Республики. На нем присутствовало около 32 тыс. человек.

Фото, сделанные в Черновцах и окрестных селах в 1914-1915 годах, хранятся в Австрийском государственном архиве в Вене. Gazeta.ua предлагает пересмотреть эти малоизвестные фотографии.

На них можно увидеть жителей Северной Буковины - территория между средним течением Днестра и истоками Сучави, в долинах верхнего течения Прута и Серета. Сейчас это Черновицкая область.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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