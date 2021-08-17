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среда, 18 августа 2021 11:16

Как популяризировали Винницу в 1970-х - подборка фото
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Отель "Россия"
Фото: Gazeta.ua
Отель "Южный Буг"
Памятник Ленину. Городской комитет Компартии
Ленинский райком Компартии
Дом областного совета профсоюзов

Gazeta.ua предлагает посмотреть открытки с улицами и достопримечательностями Винницы советской эпохи.

Открытки напечатаны в 1976 году. Они должны были продемонстрировать развитие города и его привлекательность.

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"Если раньше основными отраслями промышленности Винницы были пищевая и легкая, то теперь добавились машиностроительная, металлообрабатывающая, химическая, радиотехническая и другие. Осуществлено и продолжается большое строительство жилых и общественных зданий.

Город, имеющий давние культурные традиции, освященные, в частности, именами Коцюбинского и Пирогова, успешно приумножает их.

Действуют десятки школ, девять средних специальных учебных заведений, два вуза и филиала киевских политехнического и торгово-экономического институтов, два театра и филармония, три музея. Создана широкая сеть клубов, библиотек, кинозалов", - говорится в описании подборки открыток.

Появилось видео, какой была Винница 100 лет назад. Это был маленький и уютный провинциальный город. На сохранившихся старых снимках - дух ушедшей эпохи.

Название города происходит от старославянского слова "вѣно" - дар. Существуют еще несколько версий, объясняющих название города: "Винница" - винокурня, где варились пива винные, и Виннички - река. Заселены эти земли были ещё в давние времена. На территории города обнаружили поселение скифских племен.

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