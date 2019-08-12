Как отдыхали в Моршине в советские времена - цветные фото

Фото: "Фотографії старого Львова"

Показали фотографии Моршина Львовской обл. 1960-1970-х годов.

Город известен, как курорт минеральных вод, сообщают "Фотографии старого Львова".

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На цветных фотографиях можно увидеть санатории, условия проживания и самих отдыхающих.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть подборку фотографий самого большого замка Львовщины, которые сделаны в начале ХХ века. Твердыня построена в XV-XVII вв. в Старом Селе - современный Пустомытовский район Львовской области.