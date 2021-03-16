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вторник, 16 марта 2021 17:55

Как одевались французы в начале ХХ в. - подборка открыток
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Показали старинные открытки с жителями Нормандии
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA
Показали старинные открытки с жителями Нормандии
Показали старинные открытки с жителями Нормандии
Показали старинные открытки с жителями Нормандии
Показали старинные открытки с жителями Нормандии

Показали старинные открытки с изображением жителей Нормандии на севере Франции.

Открытки печатали в конце XIX в. и в начале XX в., сообщают "Хроники прекрасной эпохи".

Жители Нормандии носили характерные костюмы. Мужчины одевали колпаки, женщины - большие головные уборы под названием куафф.

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Нормандия долгое время была независимым королевством. В 1203-1204 годах Нормандию завоевал французский король Филипп II. Но регион сохранил много особенных черт.

Франция издавна славится искусством изготовления духов. Как видно из фотографий, это был почти ювелирный процесс. Духи тщательно проверяли на каждом этапе изготовления. Именно поэтому французские духи так высоко ценят в мире.

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