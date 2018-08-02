Как одевались буковинцы в начале ХХ в. - подборка фото

Опубликовали подборку ретро-фото жителей Буковины.
На фотографиях показали украинцев в праздничном народном костюме. Жителей региона часто фотографировали приезжие.
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Буковина - это исторический регион, расположенный между средним течением Днестра и главным Карпатским хребтом в долинах верхнего течения Прута и Серета. Сейчас эта территория входит в состав Украины (часть Черновицкой области) и Румынии (часть уезда Сучава).
В Петрограде, современный Санкт-Петербург в 1915 году издали путеводитель по Львову. Его автором является библиограф Василий Верещагин. Он прибыл во Львов во времена Первой мировой войны, когда город оккупировала российская армия, сообщает "Фотографии старого Львова".
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