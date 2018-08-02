 
Ексклюзивы
1/5
"Это ускорит нашу победу в войне" - эксперт о новом госоргане
"Это ускорит нашу победу в войне" - эксперт о новом госоргане
2 Просмотров: 702
"Помним прошлое, но живем будущим" - бойцы с передовой о Дне десантника
"Помним прошлое, но живем будущим" - бойцы с передовой о Дне десантника
Просмотров: 270
"Бутылку Бжезинскому не поставил, не та обстановка" - Валентин Мороз о том, как его обменяли на советских шпионов
"Бутылку Бжезинскому не поставил, не та обстановка" - Валентин Мороз о том, как его обменяли на советских шпионов
Просмотров: 630
Объяснили, почему гривна обесценивается
Объяснили, почему гривна обесценивается
2 Просмотров: 1620
Когда Константинополь рассмотрит вопрос томоса Украине
Когда Константинополь рассмотрит вопрос томоса Украине
1 Просмотров: 1323
Те, кто "клянутся" в любви к Украине: назвали выгодных Путину кандидатов
Те, кто "клянутся" в любви к Украине: назвали выгодных Путину кандидатов
Просмотров: 1953
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
Просмотров: 1242
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
3 Просмотров: 6030
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 2322
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 387
Фото
Все фото
10
15
22
33
14
Как одевались буковинцы в начале ХХ в. - подборка фото
Как одевались буковинцы в начале ХХ в. - подборка фото
&quot;Они хотят украсть наших женщин&quot; - как американцы изображали &quot;красную чуму&quot; из СССР
"Они хотят украсть наших женщин" - как американцы изображали "красную чуму" из СССР
Страшное СССР - художник жутко изобразил советскую жизнь
Страшное СССР - художник жутко изобразил советскую жизнь
Удивительный Киев в атмосферных ретро фото
Удивительный Киев в атмосферных ретро фото
Как на Галичине в 1917 году строили мост - фото
Как на Галичине в 1917 году строили мост - фото
Видео
Все видео
Археологи показали древнее поселение охотников
Археологи показали древнее поселение охотников
Мороженое по 5 копеек и полнотелые женщины: показали на видео Киев 1960-х
Мороженое по 5 копеек и полнотелые женщины: показали на видео Киев 1960-х
Каскадер прыгнул с высоты 7600 метров без парашюта: все сняли на видео
Каскадер прыгнул с высоты 7600 метров без парашюта: все сняли на видео
Главного героя в сериале сыграли 6 актеров: вышла первая серия "Санта Барбары"
Главного героя в сериале сыграли 6 актеров: вышла первая серия "Санта Барбары"
Показали детские гонки на велосипедах, которые прошли в послевоенном Львове
Показали детские гонки на велосипедах, которые прошли в послевоенном Львове
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
4 Просмотров: 1719
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 3753
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 738
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 5013
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1134
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
02 августа 2018
Просмотров: 153
Школярські запитання
Ми сиділи у службовому кабінеті одного мого давнього, ще з молодості, приятеля. Тут була ще й його юна асистентка. Мабуть, для неї ми — двоє ...
четверг, 02 августа 2018 23:13

Как одевались буковинцы в начале ХХ в. - подборка фото
10

  Комментировать

Украинцы Буковины в 1900-х годах
Фото: cvnews.cv.ua
Украинцы Буковины в 1900-х годах
Украинцы Буковины в 1900-х годах
Украинцы Буковины в 1900-х годах
Украинцы Буковины в 1900-х годах

Опубликовали подборку ретро-фото жителей Буковины.

На фотографиях показали украинцев в праздничном народном костюме. Жителей региона часто фотографировали приезжие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали раритетные фото украинских городов, сделанные шведским бароном

Буковина - это исторический регион, расположенный между средним течением Днестра и главным Карпатским хребтом в долинах верхнего течения Прута и Серета. Сейчас эта территория входит в состав Украины (часть Черновицкой области) и Румынии (часть уезда Сучава).

В Петрограде, современный Санкт-Петербург в 1915 году издали путеводитель по Львову. Его автором является библиограф Василий Верещагин. Он прибыл во Львов во времена Первой мировой войны, когда город оккупировала российская армия, сообщает "Фотографии старого Львова".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Показали раритетные фото украинских городов, сделанные шведским бароном
Показали раритетные фото украинских городов, сделанные шведским бароном Просмотров: 7668
Показали путеводитель по Львову, изданный российскими оккупантами
Показали путеводитель по Львову, изданный российскими оккупантами Просмотров: 3123
Сейчас вы читаете новость «Как одевались буковинцы в начале ХХ в. - подборка фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

На 5 лет запретили строить атомные электростанции

Буковину и Бессарабию передали УССР

Украинские партии Галиции объединились

На строительстве ежедневно умирало 700 человек

Самое читаемое
Экзотическая мама сына рэпера 50 Cent дает фору Кардашьян в откровенных платьях
Экзотическая мама сына рэпера 50 Cent дает фору Кардашьян в откровенных платьях
32
 Просмотров: 114242
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
27
 1 Просмотров: 111522
49-летняя Дженнифер Энистон без бюстгальтера снялась в гламурных образах
49-летняя Дженнифер Энистон без бюстгальтера снялась в гламурных образах
10
 Просмотров: 65295
Самая дорогая модель соцсетей засветила роскошные ягодицы в откровенном купальнике
Самая дорогая модель соцсетей засветила роскошные ягодицы в откровенном купальнике
12
 1 Просмотров: 56902
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
8
 Просмотров: 50700
Больше всего комментируют
21
Мороженое по 5 копеек и полнотелые женщины: показали на видео Киев 1960-х
14
Венгрия посягнула на Закарпатскую область
13
Открыли огромный памятник богатырю Илье Муромцу
10
Александр Усик отказался стать Героем Украины
9
Порошенко дал срочное задание по России
Голосов: 100
Голосование Кто был бы лучшим тренером для киевского "Динамо"?
  • 1) Александр Хацкевич
  • 2) Сергей Ребров
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua