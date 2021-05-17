Как найти информацию о репрессированном в советские времена

Украинские архивы охотно помогут с поиском информации о репрессированных коммунистическим или национал-социалистическим режимом Фото: Thinktanks.by

Архив национальной памяти представил пять видеороликов, которые помогут желающим самостоятельно найти информацию о репрессированных родственниках.

Репрессированными коммунистическим режимом считаются люди, которые были расстреляны, раскулачены, депортированы, переселены, высланы в лагеря или на спецпоселения, а также отправлены в тюрьмы и колонии за активную гражданскую позицию, передает "Историческая Правда".

В первом видео "Что такое Архив национальной памяти" директор учреждения Игорь Кулык рассказывает о самом архиве и о 4 млн документах периода СССР, которые в нем будут храниться.

Во втором видео "С чего начать поиск документов о репрессированных родственниках" приводится перечень основных онлайн-баз данных, в которых каждый желающий может свободно искать информацию о пострадавшем от репрессий.

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В третьем - "В каких архивах искать информацию о репрессированном родственнике" - предоставляется перечень архивов, в которых можно найти архивное следственное дело или дело на заключенного родственника.

В четвертом - "Как написать заявление в архив" - рассказывается о том, какую обязательную информацию надо указать при обращении в архив, нужно ли доказывать родство, чтобы получить архивное дело на репрессированного, и как долго архивы отвечают на обращения.

В пятом видео объясняют как работает Консультационный центр по поиску информации о репрессированных при Архиве национальной памяти.

Все видео можно посмотреть на Youtube-странице Архива

В прошлом году Отраслевой государственный архив Украинского института национальной памяти открыл Консультационный центр по поиску информации о репрессированных в 1917-1991 годах людях. В центре предоставляют бесплатные консультации всем желающим, сопровождать тех, кто хочет узнать о судьбе репрессированных родственников или исторических личностей. Также специалисты помогут написать правильные обращения и запросы в архивы.