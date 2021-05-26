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среда, 26 мая 2021 12:20

Как киевляне отдыхали на Днепре 100 лет назад - подборка фото
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Как киевляне отдыхали на Днепре
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA
Как киевляне отдыхали на Днепре
Как киевляне отдыхали на Днепре
Как киевляне отдыхали на Днепре
Как киевляне отдыхали на Днепре

В начале XX в. летом среди киевлян было модно кататься на пароходах.

Рейсы устраивали в другие города на Днепре. Общественные организации устраивали плавания на зафрахтованных судах в близлежащие местности. Делали это для сбора денег на благотворительность. Стоимость поездки отличалась в зависимости от пола и возраста пассажира. Поездка на Жуков остров в 1901 году мужчинам обходилась в 75 коп., женщинам в 50 коп., дети платили 25 коп., сообщают "Хроники прекрасной эпохи".

В июле 1900-го Общество спасения на водах на пароходе "Император Николай II" устроило поездку в Китаево. По дороге отдыхающих развлекал оркестр военной музыки. На берегу обустроили театр и ресторан. Вырученные от поездки средства потратили на обустройство спасательных станций.

Летом на воде устраивали гонки лодок. Зрители собирались в усадьбе яхт-клуба в северной части Труханова острова. В день святого Петра и Павла 29 июня яхт-клуб традиционно устраивал народные гонки для всех желающих. Ко дню рождения царя Петра I 9 июня устраивали детский праздник. Дети запускали бумажные воздушные шары, участвовали в факельном шествии. Ночью вместе со спортсменами катались по реке при свете фонарей.

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Лодки и катера сдавали в прокат обычным киевлянам. До 200 человек в день катались по Днепру.

В сети появились фотографии мест, где любили гулять киевляне в нач. XX в. Одним из таких мест был Киевский Николаевский парк - теперь парк им. Тараса Шевченко.

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