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пятница, 12 марта 2021 12:03

Как казаки находили общий язык с татарами

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Как казаки находили общий язык с татарами
Новый анимационный ролик проекта рассказывает об отношениях казаков и татар Иллюстрация: uinp

Украинский институт национальной памяти представил новый видеоролик в рамках информационно-просветительской кампании "Юг без мифов".

В нем в анимационной форме рассказывают о концепте "Степная Украина" и какие области современной Украины туда входят. Также в ролике уделено внимание тому, как строились отношения украинцев с соседними по степи народами - татарами и турками-османами, в частности, в совместном противодействии Российской империи.

Ролик разработала студия Young & Hungry production. Инициатор и координатор информационно-просветительской кампании - заместитель председателя Украинского института национальной памяти Владимир Тилищак.

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Украинский институт национальной памяти начал проект "Юг без мифов". Кампания должна вывести историю Северного Причерноморья за пределы российского имперского дискурса. История этого края охватывает также историю Крымского ханства и Речи Посполитой, казацкое освоения степи.

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