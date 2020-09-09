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среда, 09 сентября 2020 15:18

Как центр украинского города превращали в торжище - подборка фото
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Колимия в 1920-1930-х годах была одним из центров торговли Прикарпатья
Фото: szukajwarchiwach.gov.pl
Колимия в 1920-1930-х годах была одним из центров торговли Прикарпатья
Колимия в 1920-1930-х годах была одним из центров торговли Прикарпатья
Колимия в 1920-1930-х годах была одним из центров торговли Прикарпатья
Колимия в 1920-1930-х годах была одним из центров торговли Прикарпатья

Фото из города Коломыя нынешней Ивано-Франковской области хранятся в польском цифровом архиве. Они сделаны в течение 1920-х.

Тогда Коломыя была уездным городком, одним из крупнейших в тогдашнем Станиславовском воеводстве. Большинство вывесок на зданиях - на польском языке, потому что населенный пункт входил в состав Второй Речи Посполитой.

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На фото можно увидеть, как бурлит торговля на улицах. Гончарные изделия и другие товары продавцы разместили на тротуарах и дорогах.

В подборке есть снимок, где делают дорогу. Используют каток с паровым двигателем.

Предлагаем посмотреть фотографии села Гарасимов, теперь Толмацкий район Ивано-Франковской области, которые сделал в 1938-м фотограф Генрик Поддембский. Он тогда путешествовал по западноукраинским землям.

На фото Генрика Поддембского можно увидеть застройку, ландшафт и местных жителей. Среди них - женщины, отбеливающие полотно на росе и солнце. Есть ребята-пастухи с овцами, есть селянские подворья, где семьи занимаются уборкой.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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