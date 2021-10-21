 
Ексклюзивы
1/5
"Сколько будут люди терпеть это унижение?": сегодня впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько будут люди терпеть это унижение?": сегодня впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 1404
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 648
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3052
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 810
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 459
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 3798
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 864
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 585
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1179
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 261
Фото
Все фото
6
16
26
18
3
Как 150 лет назад путешествовали из Киева в Одессу
Как 150 лет назад путешествовали из Киева в Одессу
Как выглядел Перемышль после войны - подборка фото
Как выглядел Перемышль после войны - подборка фото
Как выглядела Япония во время экономического чуда - подборка фото
Как выглядела Япония во время экономического чуда - подборка фото
Православные церкви и многоэтажки - показали фото Бухареста 1950-х годов
Православные церкви и многоэтажки - показали фото Бухареста 1950-х годов
В пещере нашли рисунки первобытных людей
В пещере нашли рисунки первобытных людей
Видео
Все видео
В Москве убили знаменитого украинского генерала
В Москве убили знаменитого украинского генерала
От протестов на граните до оранжевой революции - вышел фильм об истории украинских майданов
От протестов на граните до оранжевой революции - вышел фильм об истории украинских майданов
Как украинцы похоронили СССР на референдуме - вышел документальный фильм
Как украинцы похоронили СССР на референдуме - вышел документальный фильм
Коммунисты боялись как России, так и улицы - сняли фильм о провозглашении независимости Украины
Коммунисты боялись как России, так и улицы - сняли фильм о провозглашении независимости Украины
Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1161
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 792
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5274
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1422
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1521
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2021
Просмотров: 225
Друг Мажора
З Черкас до Тального приходять два потяги. Перший — об 11:00, другий — о 21:00. З вранішнього я завжди йду пішки. Увечері до поїзда ...
пятница, 22 октября 2021 00:46

Как 150 лет назад путешествовали из Киева в Одессу
6

  Комментировать

Купе первого класса
Фото: Getty images
Купе первого класса
Уборная во втором классе
Кухня в вагоне-ресторане
Вагон-ресторан

Gazeta.ua собрала изображение вагонов пассажирского поезда, который курсировал между Киевом и Одессой в XIX в.

На них показали купе, вагон-ресторан и технические помещения влечения.

Железную дорогу из Одессы начали строить за счет казны Российской империи 1863 года. Проект инициировал губернатор Павел Коцебу. Параллельно с государственным строительством планировали создать акционерное общество для строительства Киево-Одесской железной дороги. Собрать необходимый капитал не удалось. Губернатор решил строить ветку в обход Киева - в Кременчуг на Полтавщине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выглядел Перемышль после войны - подборка фото

1870 открыли железную дорогу между Киевом и Бирзулу, современный Подольск Одесской обл. Это объединило Киев с Одессой.

В сети показали ряд изображений столичного Центрального вокзала, начиная с XIX в. Его начали строить в 1868 году. За два года железная дорога соединила Киев с Курском и Балтой в Одесской области. Заработал вокзал 2 марта (18 февраля по старому стилю) 1870-го года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как 150 лет назад путешествовали из Киева в Одессу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
8
 Просмотров: 11178
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
3
 Просмотров: 6426
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
13
 Просмотров: 5481
&quot;Я давлю уже на всех&quot; - Зеленский по-хамски ответил Барчук
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук 8 Просмотров: 5031
&quot;Пацаны, ну что вы там? Погнали!&quot; - как сетями &quot;таскают&quot; судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
34
 Просмотров: 3798
История
Нашли останки человека, который жил более 600 тыс. лет назад
Нашли останки человека, который жил более 600 тыс. лет назад
 Просмотров: 495
Бермудский треугольник: нашли корабль без экипа
Бермудский треугольник: нашли корабль без экипа
 Просмотров: 2871
Как выглядел Перемышль после войны - подборка фото
Как выглядел Перемышль после войны - подборка фото
16
 Просмотров: 1818
В Москве убили знаменитого украинского генерала
В Москве убили знаменитого украинского генерала
 Просмотров: 1890
"Божественный ветер": японцы пустили в бой пилотов-смертников
"Божественный ветер": японцы пустили в бой пилотов-смертников
 Просмотров: 621
Больше всего комментируют
8
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук
4
Рейтинг Зеленского за месяц скатился вниз
2
Азарова арестовали по делу о государственной измене
1
У Ермака говорят об "ангажированности" на Суспільному, где критикуют власть
1
"Кива ударил первым, а теперь стал потерпевшим" - Майман о конфликте с нардепом
Голосов: 424
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть