Как 150 лет назад путешествовали из Киева в Одессу

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Gazeta.ua собрала изображение вагонов пассажирского поезда, который курсировал между Киевом и Одессой в XIX в.

На них показали купе, вагон-ресторан и технические помещения влечения.

Железную дорогу из Одессы начали строить за счет казны Российской империи 1863 года. Проект инициировал губернатор Павел Коцебу. Параллельно с государственным строительством планировали создать акционерное общество для строительства Киево-Одесской железной дороги. Собрать необходимый капитал не удалось. Губернатор решил строить ветку в обход Киева - в Кременчуг на Полтавщине.

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1870 открыли железную дорогу между Киевом и Бирзулу, современный Подольск Одесской обл. Это объединило Киев с Одессой.

В сети показали ряд изображений столичного Центрального вокзала, начиная с XIX в. Его начали строить в 1868 году. За два года железная дорога соединила Киев с Курском и Балтой в Одесской области. Заработал вокзал 2 марта (18 февраля по старому стилю) 1870-го года.