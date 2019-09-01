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воскресенье, 01 сентября 2019 23:13

Кафе, рынки и многоэтажки - показали фотографии советских Черкасс
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Холм Славы
Фото: Gazeta.ua
Парк Победы
Центральная площадь
Областной музыкально-драматический театр им. Т. Шевченко
Краєзнавчий музей

Gazeta.ua опубликовала фотографии города Черкассы советской эпохи.

Подборка открыток с видами Черкасс была опубликована в 1987 году.

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На фотографии попали заведения, построенные после Второй мировой войны. В городе появились театр, музей, рынки и другие учреждения.

В Австрийском государственном архиве хранятся снимки города Галича - современная Ивано-Франковщина. Они сделаны во время Первой мировой войны. Галич был столицей Галицко-Волынского государства в XII-XIII вв. На месте нынешнего города существовал торгово-ремесленный посад.

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