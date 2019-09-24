Из-за китов возник международный конфликт

Дерижабль над островом Шпицберген в Северном Ледовитом океане. Фото: Bild

Парижская мирная конференция 25 сентября 1919-го гарантировала Норвегии право владения островом Шпицберген в Северном Ледовитом океане.

Первооткрывателем Шпицбергена считается Виллем Баренц. Впервые он высадился на Медвежьем острове 10 июня 1596-го. В 1610-м Йонас Пул к западу от Шпицбергена видел большое количество китов и Англия отправила экспедицию под командованием Пула и Томаса Эджа. Они взяли на работу китобоев, но оба их судна потерпели крушение. Назревал международный политический конфликт за право владения островом.

Король Кристиан IV утверждал, что союз Дания-Норвегия имеет право на все Северное море. Англия захотела выкупить права в Дании-Норвегии. Франция, Нидерланды и Испания утверждали, что Северное море является свободной зоной.

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С 1900-го на Шпицбергене началась добыча угля. Архипелаг стал экономически привлекательным. Первая мировая война и большевистский переворот в России в 1917-м разрешили Норвегии единолично претендовать на архипелаг. Принято шпицбергенский трактат, согласно которому был признан норвежский суверенитет Шпицбергена. Все 39 стран, подписавших договор, имели право свободно осуществлять там хозяйственную деятельность.

Через 8 лет Норвегия официально объявила Шпицберген частью королевства.

В апреля 1928-го по Милан на Северный полюс вылетает трехмоторный дирижабль "Италия". На борту 16 человек - 13 членов экипажа во главе с строителем дирижаблей Умберто Нобиле (1885 - 1978), трое ученых и собака генерала - фокстерьер титин. 23 мая 1928-го команда на дирижабле "Италия" впервые достигает центра Северного полюса. Через несколько дней они разбились.