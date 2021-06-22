Изысканные фрески и система отопления - раскопали остатки древнеримского отеля

Археологи обнаружили остатки роскошного древнеримского отеля в историческом центре Вероны. Здание полностью сгорело около 1,7 тыс. лет назад.

Первые раскопки неподалеку от того места проводили еще в 2005 году, во время реконструкции заброшенного кинотеатра Astra. Тогда нашли фундаменты времен Римской империи, но законсервировали их и прекратили работы. Повторные раскопки провели в этом году в марте, информирует The History Blog.

Исследователи раскопали остатки гипокаустичних систем как для пола, так и для внутреннего отопления стен. Пол помещений украшали мозаики и инкрустации, а одна из комнат сохранила на стенах ярко окрашенные фрески. Также удалось собрать деревянные остатки сгоревших мебели и потолка, который обрушился из-за пожара.

Автор: Verona Archeological Изысканный отель с системой отопления сгорел в конце III или начале IV в.

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Археологи рассказывают, что само здание было большим и при этом не отвечало архитектурным стандартам типичных домов того времени. Отсутствие внутреннего дворика, наличие большого количества спальных помещений с роскошным декором и всеми удобствами привели их к мысли, что здание выполняло роль отеля для состоятельных горожан.

Вероятно, отель сгорел во времена больших потрясений, которые произошли в городе. В 283 году император Марк Аврелий Карин победил здесь своего соперника Сабина Юлиана. А в 312 году император Константин Великий осадил город и убил Руриция Помпеяна - главного командира войск своего соперника, узурпатора Максенция. После Веронской битвы Константин двинулся на Рим не встретив сопротивления и в битве у Мульвийского моста победил Максенция.

Недавно в израильском городе Ашкелон археологи раскопали остатки большой римской базилики, построенной около 2 тыс. лет назад. Здание имело главный зал и две боковые части. Зал окружали мраморные колонны с капителями, на которых были изображены растительный орнамент и римский орел. Неподалеку от базилики также раскопали небольшой театр - Одеон. Обнаружили монеты и скульптуры времен царя Ирода Великого. Скульптуры изображали египетскую богиню Исиду и богиню победы Нику.