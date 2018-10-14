Избрали Папу Римского с коммунистической страны

Папа Римский Иоанн Павел II в больнице Рима 19 мая 1981 года.

16 октября 1978 года над Сикстинской капеллой на главной площади Рима поднимается белый дым - кардиналы избрали нового папу - им стал Кароль Войтыла, что взял себе имя Иоанн Павел II. Архиепископ Кракова становится 264 преемником св. Петра и первым за 455 лет Папой-неитальянцем.

После смерти Павла I в Рим созывают кардиналов со всего мира. 14 октября 111 кардиналов заходят в Сикстинскую капеллу чтобы тайно избрать нового папу. На бюллетенях для голосования надо написать имя того, кого хотят избрать. В конце кардиналы делают свой выбор. 103 священнослужители пишут на бюллетене имя "Кароль Войтыла".

Кароль Юзеф Войтыла родился близ Кракова. В юности мечтает стать профессиональным актером. Изучает польский филологию в Ягеллонском университете. Во время войны работает на каменоломне и химической фабрике. Когда чувствует зов посвятить свою жизнь служению Богу - вступает в Высшую Духовную Семинарию в Кракове. 26 летним принимает сан священника, учится в Риме.

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1964 Папа Павел VI назначает Кароля Войтылы архиепископом Кракова, через три года - кардиналом. Его знают и за пределами Польши - он много путешествует, свободно разговаривает 6 языках, пишет и издает книги, занимается молодежью. Многих кардиналов беспокоит возраст Папы - в него избирались мужчины далеко за 70 лет. Еще больше беспокоит национальность - поляк из коммунистической страны.

Избрание польского кардинала на престол Папы становится мировой сенсацией. Официальная реакция польской коммунистической власти - радость. Высылают в Ватикан телеграмму: "На Папском Престоле впервые в истории - сын польского народа, в единстве и сотрудничестве всех граждан развивает величие и процветание его социалистической Родины".

Понтификат Иоанна Павла II продолжается 27 лет. Папа осуществляет 104 зарубежные поездки, посещает Украину. Становится первым понтификом, который бывает в протестантской церкви и синагоге. Умирает 2 апреля 2005 в возрасте 84 года. В 2014 Папу объявляют святым.

13 мая 1981 23-летний Али Агджа стрелял в Папу Римского Иоанна Павла II (1920-2005). Сделал четыре выстрела ранил понтифика в живот и руку. Одна пуля прошла в нескольких миллиметрах от сердца Иоанна Павла II. Он пережил шесть операций. Когда пришел в себя, заявил - прощает нападающего.