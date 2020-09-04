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суббота, 05 сентября 2020 01:13

Из реки достали уникальный древнерусский шлем
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В Беларуси нашли древний шлем
Фото: 0462.ua
В Беларуси нашли древний шлем
В Беларуси нашли древний шлем
В Беларуси нашли древний шлем

В Бобруйске в Беларуси, при работах в речном порту нашли шлем конца IX - начала XI века.

Похожий шлем нашел в 1870-х годах археолог Дмитрий Самоквасов в Черной могиле в Чернигове, передает "Наша Нива".

"Такая вещь в стране найдена впервые. Аналоги есть в Украине, в курганах дружинников, в частности в знаменитой "Черной могиле" и в Шестовице", - сказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.

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Шлем хорошо сохранился. Решается вопрос о его консервации. Находку передадут специалистам для исследований.

На месте, где обнаружили шлем, проведут раскопки.

На территории усадьбы-музея Старый Минск вблизи столицы Беларуси нашли 2 обломка горшков с трезубцем князя Всеслава Брячиславича Чародея.

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