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пятница, 15 января 2021 01:13

Из писем от митрополита и герцога - показали найденные в украинском замке печати

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Автор: facebook.com/Mezhybizh
  Показали древние печати с Меджибожского замка
Показали древние печати с Меджибожского замка

В Государственном историко-культурном заповеднике "Меджибож" в Хмельницкой области выставили древние печати.

Их нашли в Меджибожский крепости. Печати принадлежат правителям XII-XV веков, сообщает заповедник в Facebook.

В средневековье такие печати подвешивали к письмам и документам на шнурках. Они свидетельствуют об официальной переписке, которая велась с Меджибожским замком.

"Каждая из печатей по-своему уникальна. Древнейшей (номер 1 на фото) из них почти 900 лет назад заверили и отправили в Меджибож какой-то документ от Киевского митрополита. Об этом свидетельствует изображение шестикрылого серафима - символа митрополичьей духовной власти. Особенность печати в том, что она старше первого письменного упоминания о Меджибоже, 875-летие которого будет торжественно отмечаться в 2021 году согласно постановлению Верховной Рады Украины", - сообщили в заповеднике.

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Печати под номерами 2, 3, 4 содержат изображения христианских святых. По ним можно определить имена древнерусских князей, которые в XII-XIII веках вели переписку.

Недавно археологи нашли свинцовую печать от документа с гербом герцога Филиппа III Бургундского. В середине XV века он объединил под своей властью земли в Западной Европе. Историки хотят выяснить, как Меджибож контактировал с ним.

Во время исследования руин Барского замка в Винницкой археологи нашли артефакты XVII века. Среди интересных находок археологов - траншея под фундаментом и столбовая яма, которая использовалась для фиксации опорного столба строительных лесов.

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