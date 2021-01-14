Из писем от митрополита и герцога - показали найденные в украинском замке печати

Автор: facebook.com/Mezhybizh Показали древние печати с Меджибожского замка

В Государственном историко-культурном заповеднике "Меджибож" в Хмельницкой области выставили древние печати.

Их нашли в Меджибожский крепости. Печати принадлежат правителям XII-XV веков, сообщает заповедник в Facebook.

В средневековье такие печати подвешивали к письмам и документам на шнурках. Они свидетельствуют об официальной переписке, которая велась с Меджибожским замком.

"Каждая из печатей по-своему уникальна. Древнейшей (номер 1 на фото) из них почти 900 лет назад заверили и отправили в Меджибож какой-то документ от Киевского митрополита. Об этом свидетельствует изображение шестикрылого серафима - символа митрополичьей духовной власти. Особенность печати в том, что она старше первого письменного упоминания о Меджибоже, 875-летие которого будет торжественно отмечаться в 2021 году согласно постановлению Верховной Рады Украины", - сообщили в заповеднике.

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Печати под номерами 2, 3, 4 содержат изображения христианских святых. По ним можно определить имена древнерусских князей, которые в XII-XIII веках вели переписку.

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