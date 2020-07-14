Итальянский крейсер затонул за 3 мин

"Джузеппе Гарибальди" был лучшим флагманским кораблем 5-го Дивизиона крейсеров. Фото: Digital Library of Slovenia

В Адриатическом море австро-венгерской подводной лодкой 18 июля 1915-го потоплен итальянский крейсер "Джузеппе Гарибальди".

Во время итало-турецкой войны "Джузеппе Гарибальди" был флагманским кораблем командующего итальянского флота. Крейсер действовал у берегов Ливии, Египта и в Восточном Середхемноморьи. 1912 года "Джузеппе Гарибальди" потопил вблизи Бейрута турецкий броненосец "Авни-Иллах" и миноносец "Анкара", обстрелял турецкие береговые укрепления в Дарданеллах. Броненосный крейсер Королевских ВМС Италии считался одним из лучших.

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5 июня крейсер совершил обстрел железной дороги вблизи хорватского Рагузы. 17 июля он отправился для обстрела железной дороги вблизи Цавтат. Замечен австро-венгерским подводной лодкой "U-4". Она немедленно атаковала итальянский корабль.

Крейсер сумел уклониться от первой торпеды, но вторая попала в правый борт корабля. Котельные и машинные отделения быстро наполнились водой. За 3 мин крейсер затонул. Погибли 53 члена экипажа. Еще 525 моряков подобрали эсминцы сопровождения.

Из Нью-Йорка в Великобританию 1 мая 1915-го отправился британский пассажирский лайнер "Лузитания". На борту было 1262 пассажиров и 698 членов экипажа. Через неделю корабль у побережья Ирландии торпедировала немецкая субмарина.