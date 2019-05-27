Итальянец построил церковь в Киеве

Андреевскую церковь спроектировал Франческо Бартоломео Растрелли Фото: 7chudes.in.ua

Строительство Андреевской церкви в Киеве завершили 27 мая 1753-го. Ее заложили на месте бывшей церкви в память о посещении Киева императрицей России Елизаветой Петровной.

Храм было построено на крутом отрезке Старокиевского плато, который послужил своеобразным естественным пьедесталом для сооружения церкви. Согласно летописи "Повесть временных лет", на этом месте апостол Андрей Первозванный в I в. установил крест и предсказал возникновение большого города. Начиная с XI в., здесь строились и со временем разрушались деревянные и каменные церкви в честь Андрея Первозванного.

Проектирование Андреевской церкви поручили обер-архитектору императорского двора Франческо Бартоломео Растрелли (1700-1771). Он родился в Париже в семье итальянского скульптора и архитектора Карло Растрелли, который работал в то время при дворе короля Людовика XIV. 1716-го московский царь Петр I пригласил его на работу в России, куда тот приехал с помощником - сыном Франческо.

С целью строительства Андреевской церкви в Киеве был создан специальный комитет. В Киев приезжали лучшие иностранные специалисты. На сооружении Андреевской церкви работало много украинских мастеров.

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Возведение кирпичных стен здания церкви было завершено 1751-го. Тогда начались работы по монтажу деревянных каркасов крыши, бань, отделка фасадов.

В оформлении фасадов Андреевской церкви Растрелли впервые применил декор из чугунного литья, ранее для культовых сооружений на территории Восточной Европы не применялся. Чугунные капители, орнаментальные украшения для фасадов отливались на тульских металлургических заводах с уральских руд. Общий вес чугунного литья Андреевской церкви составляет 97,85 т.

Пол устелили чугунными плитами. Изготавливались формы и отливались из гипса украшения для окон, дверей, стен, подкупольного пространства. По чертежам Растрелли построили каркас иконостаса.

Демонстрация прихожан Андреевской церкви состоялась 18 апреля 1961-го. Они требовали вернуть здание для богослужений. Людей разогнали и начали реконструкцию.