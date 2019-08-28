Историки восстановили хозяйственные здания Киевской Руси

Реконструкцию древних зданий создали специалисты по историко-культурного заповедника "Древний Плиснеск".

"От жилищ до хозяйственных построек. Понемногу Плиснеск в 3-D приобретает четкие очертания. Уже завершена работа над реконструкцией жилья нескольких типов в двух хронологических периодах, поэтому дальше мы сосредоточили усилия над воссозданием облика хозяйственных построек. Здесь и навес, и кладовая, и стойло и еще много интересного", - говорится в сообщении заповедника.

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В ближайшее время археологи обещают показать 3-D реконструкции оборонительных линий и культовых сооружений археологического комплекса.

Автор: Историко-культурный заповедник "Древний Плиснеск" Как выглядели древние здания

В IX-Х вв. углубленное славянское жилье хоть и не было архитектурным шедевром, но уже имело свое рациональное планирование. Это было сооружение полуквадратной формы, размерами 2,8×2,8 м и 3,2×3,2 м, двускатную крышу которого покрывали камышом или соломой. Тогда еще потолка не было. Для того, чтобы из жилища "не убегало" тепло, его наземную часть окружали валикообразной насыпью земли.