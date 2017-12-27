Историки опубликовали видео встречи Петлюры и Пилсудского

Петлюра и Пилсудский попали на видеохронику. Фото: "Зеркало недели"

В интернете опубликовали видео встречи главного атамана войск и флота УНР Симона Петлюры и главы Польши Юзефа Пилсудского.

Они встретились 20 мая 1920 на железнодорожном вокзале Винницы.

Директор Центра истории Винницы Александр Федоришен предполагает, что видео могли снять не в Виннице, а в Станиславе, современный Ивано-Франковск. Там в начале июля 1920 Петлюра и Пилсудский участвовали в освящении бронированного поезда "Кармелюк".

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"В начале фрагмента достаточно четко видна надпись на вагоне "P. K. P. STANISLAWOW". Вероятно, послевоенные польские документалисты "скрестили" винницкую и станиславовскую встречу в единое видео", - пишет Федоришен.

В интернете опубликовали видео открытия Музея Михаила Коцюбинского в Виннице в 1927 году. На ленте зафиксировали открытие Михаила Коцюбинского 90 лет назад.