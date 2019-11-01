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пятница, 01 ноября 2019 23:13

Историк объяснил, зачем переименовали Переяслав

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Историк объяснил, зачем переименовали Переяслав
Старое название должно было прославлять Переяславскую раду. Фото: "Новинарня"

Благодаря переименованию Переяслава-Хмельницкого на Переяслав городу вернули его историческое название и развенчали советский миф о Переяславской раде 1654 года.

"Принятое Верховной Радой решение не совсем в контексте декоммунизации. Скорее, поскольку название города Переяслав-Хмельницкий не содержало символики коммунистического тоталитарного режима, мы должны говорить о деколонизации. То есть об избавлении от советских идеологических штампов и клише", - сказал сотрудник УИНП Богдан Короленко, передает "Обозреватель".

В 1943 году советская власть переименовала Переяслав на Переяслав-Хмельницкий, чтобы увековечить Переяславскую раду 1654 года и роль Богдана Хмельницкого.

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"Это была демонстрация мифа о "извечном стремлении украинского народа к единению с братским русским народом. Поэтому нужно говорить не столько о том, что из названия убрали имя Богдана Хмельницкого, сколько о деконструкцию советского мифа о Переяславской раде как о извечном объединении Украины с Россией. Которого, кстати, на самом деле не было, это был военно-политический союз", - подытожил специалист.

Верховная Рада поддержала за основу и в целом постановление о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Теперь оно называется Переяславль. Документ поддержали 267 парламентариев.

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