Историк нашел свидетельство массовых убийств возле Одессы

Фото: Александр Бабич

Одесский историк Александр Бабич нашел в архиве СБУ новый документ о массовых расстрелах в районе аэропорта в течение 1937-1940 годов.

"Бинго! Эврика! Перелопатил десятки папок румынских фондов, но все-таки нашел материалы о местах расстрелов в районе "6 км". В материалах архивного уголовного дела заведующего судмедэкспертизы Одессы Ивана Фридловского. Его за участие в этой работе сотрудники НКГБ посадили в январе 1945 года на шесть лет", - отметил Бабич в Facebook.

Фридловского допрашивали в 1945 году. Он рассказал, что судмедэксперты обнаружили на месте тайных захоронений около 270 трупов с огнестрельными ранениями.

"В начале мая 1942 года меня вызвали в медико-санитарную дирекцию к врачу Шапочкину. Вместе с ним мы поехали к месту, где обнаружили могилы, расположенные у дороги в село Татарку - за аэродромом. Мы увидели могилы со скелетированными трупами. Трупов в одной могиле насчитывалось примерно 15-20. В этот момент мы с трупами не делали ничего. А примерно за два дня провели вторичный осмотр трупов ", - отметил он.

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Установили, что ранение нанесли огнестрельным оружием на близком расстоянии. О древности смерти дать заключение не смогли. Фридловского приговорили к шести годам лишения свободы. Он жил в Узбекистане на поселении.

Георадарное исследование места массовых захоронений жертв коммунистических репрессий на 6-м километре Овидиопольского шоссе возле аэропорта Одессы начало давать результаты. На этом участке в 1930-1940-х функционировал спецобъект НКВД, где проводились массовые казни. Власти города хотят переместить сюда гаражные кооперативы.