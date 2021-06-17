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четверг, 17 июня 2021 17:38

Историк нашел свидетельство массовых убийств возле Одессы
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Опубликовали текст допроса судмедэксперта, который исследовал захоронения возле Одессы
Фото: Александр Бабич
Опубликовали текст допроса судмедэксперта, который исследовал захоронения возле Одессы
Опубликовали текст допроса судмедэксперта, который исследовал захоронения возле Одессы
Опубликовали текст допроса судмедэксперта, который исследовал захоронения возле Одессы
Опубликовали текст допроса судмедэксперта, который исследовал захоронения возле Одессы

Одесский историк Александр Бабич нашел в архиве СБУ новый документ о массовых расстрелах в районе аэропорта в течение 1937-1940 годов.

"Бинго! Эврика! Перелопатил десятки папок румынских фондов, но все-таки нашел материалы о местах расстрелов в районе "6 км". В материалах архивного уголовного дела заведующего судмедэкспертизы Одессы Ивана Фридловского. Его за участие в этой работе сотрудники НКГБ посадили в январе 1945 года на шесть лет", - отметил Бабич в Facebook.

Фридловского допрашивали в 1945 году. Он рассказал, что судмедэксперты обнаружили на месте тайных захоронений около 270 трупов с огнестрельными ранениями.

"В начале мая 1942 года меня вызвали в медико-санитарную дирекцию к врачу Шапочкину. Вместе с ним мы поехали к месту, где обнаружили могилы, расположенные у дороги в село Татарку - за аэродромом. Мы увидели могилы со скелетированными трупами. Трупов в одной могиле насчитывалось примерно 15-20. В этот момент мы с трупами не делали ничего. А примерно за два дня провели вторичный осмотр трупов ", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Первоначальный лимит для расстрелов в УССР составлял 26 150 человек, но в январе 1938-го его увеличили до 83 122 человек"

Установили, что ранение нанесли огнестрельным оружием на близком расстоянии. О древности смерти дать заключение не смогли. Фридловского приговорили к шести годам лишения свободы. Он жил в Узбекистане на поселении.

Георадарное исследование места массовых захоронений жертв коммунистических репрессий на 6-м километре Овидиопольского шоссе возле аэропорта Одессы начало давать результаты. На этом участке в 1930-1940-х функционировал спецобъект НКВД, где проводились массовые казни. Власти города хотят переместить сюда гаражные кооперативы.

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Дата
17
июня

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