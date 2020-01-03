Исторические вопросы между Украиной и Польшей начали налаживаться

Польша готова следить за местами памяти Украины. Фото: Укринформ

Польша готова обустраивать легальные украинские места памяти на своей территории.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что обсуждение исторических вопросов между Киевом и Варшавой стало более взвешенным, передает Укринформ.

Этому способствовало снятие запрета на проведение эксгумации польских могил в Украине.

"Это разблокировало ведение диалога во многих других плоскостях и сняло напряжение, существовавшее в переговорах на официальном уровне", – отметил посол.

Он встретился с польскими чиновниками, отвечающими за вопросы истории. Они готовы взяться за благоустройство легальных украинских мест памяти в Польше.

"Это требует определенного времени, процедур. В конце концов заявление президента Украины также не означало немедленного разблокирования поисково-эксгумационных работ. Оно прозвучало в августе, а работа началась в конце ноября. Есть определенные процедуры, которые нужно выполнить. И такова позиция польской стороны", – подчеркнул посол.

Он признал, что есть третьи стороны, заинтересованные в конфликте между украинцами и поляками.

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"Но если мы убеждены в важности украинского-польского стратегического партнерства, то мы должны стоять выше таких попыток и провокаций, вести себя цивилизованно, исходя из принципа, что надо почтить тех людей и воинов, погибших. И это правило должно быть применено ко всем", – акцентировал внимание Дещица.

Украинская сторона хочет возобновить консультации в рамках двустороннего соглашения от 1994 года о сохранении мест памяти.

"То есть мы имеем правовую базу для такого сотрудничества – только нужно ее использовать", – подытожил посол Украины в Польше.

В Польше в течение 2016–2019 годов задержали 19 граждан Украины. Их имена были внесены в систему Интерпол для дальнейшей экстрадиции в Российскую Федерацию.