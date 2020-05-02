Исследователи реконструировали древнюю технику боя на мечах

Испытали древние мечи. Фото: pexels.com

Ученые из Великобритании, Германии и Китая протестовали копии мечей эпохи бронзы в боевых условиях.

Археологи планировали выяснить происхождение характерных следов на настоящих доисторических мечах, сообщает Journal of Archaeological Method and Theory.

Такие следы могли появиться в реальных боях. Воины использовали особые приемы, позволяющие сохранить оружие из относительно мягкого металла.

Специалисты испытали семь копий мечей и сравнили полученные на них следы с метками на 110 исторических мечах. Во время своего эксперимента археологи наносили удары мечами по пикам и щитам из дерева и бронзы и парировали удары друг друга. Испытали прием скрещивания мечей, лучший при обращении с оружием из мягкой бронзы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из моря достали древний якорь с изображением богини и иероглифами

Следы на оружии современных фехтовальщиков и древних мечах оказались похожими. В связи с развитием техники боя, полученные в боях отметины на мечах чаще появлялись ближе к острию оружия.

В Испании археологи установили место первой успешной битвы карфагенского полководца Ганнибала. На поле в центральной части страны, в 220 году до нашей эры армия Ганнибала разбила объединенное войско местных племен.