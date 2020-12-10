Императрица сравняла казацкую старшину в правах с дворянами

Императрица отменила Гетманщину и разрушила Сечь. Фото: https://iz.ru

Российская императрица Екатерина II 12 декабря 1764-го издала манифест об отмене в Украине Гетьманщины. Вместо гетьмана и старшины, управление украинскими землями осуществляла Вторая Малороссийская коллегия во главе с Петром Румянцевым.

Екатерина II (1729-1796) жестко ограничила автономию Украины, чтобы не допустить отделения Украины от России. Императорское правительство и Малороссийская коллегия Румянцева проводили активную ликвидацию автономии Гетьманщины. В "секретной" инструкции Румянцеву Екатерина II настойчиво рекомендовала уничтожить все остатки украинской автономии и закрепостить крестьян.

Отменили казацкий строй на Слобожанщине. Казацкие полки превратили в регулярные российские гусарские. 1781-го отменили старый полково-сотенный административное устройство Гетьманщины. Для украинцев восстановили крепостное право и ликвидировали казачье войско на Левобережье.

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Левобережная Украина стала называться Малороссией, Правобережье - Юго-Западным краем, а южная часть Украины - Новороссией. По указам императрицы 1775-го была окончательно уничтожена Запорожская Сечь.

Гетьманщину разделены на три наместничества - Киевское, Черниговское и Новгород-Северское, к которым впоследствии присоединились Харьковское и Екатеринославское. Екатерина сравняла казацкую старшину в правах с русскими дворянами. Украина потеряла остатки своей элиты.

Московские войска разрушили до основания город Батурин 13 ноября 1708. Гетманскую столицу уничтожили по приказу царя Петра I, чтобы отомстить Ивану Мазепе за переход на сторону шведского короля.