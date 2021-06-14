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понедельник, 14 июня 2021 09:52

Художника убили выстрелом в затылок

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Художника убили выстрелом в затылок
Александр Мурашко был одним из организаторов Украинской Академии изобразительного искусства

14 июня 1919 года в Киеве выстрелом в затылок убили украинского живописца Александра Мурашко. Пресса назвала это ограблением.

В тот поздний вечер мужчина вместе с женой Маргаритой возвращался от гостей в свое жилье на Лукьяновке. В городе руководила советская власть и действовал комендантский час, но художник имел при себе разрешение-пропуск, выданный "Всеиздатом". Именно поэтому ходить ночью не боялся.

Однако, на западе начиналось наступление армии УНР. Большевики готовились к обороне и проводили чистки среди подозрительных элементов и "буржуазных националистов". Александр Мурашко попал под горячую руку. Его вместе с женой окружили трое патрульных. Проверили пропуск, сказали что арестовывают и доставят его в суд. В то же время жене приказали забрать у мужчины все ценные вещи. Мурашко просил жену остаться с ним, однако пойти домой ее убедили силой. Когда Мурашко заподозрил неладное то начал убегать.

Художник добежал к территории дома №18 на ул. Дорогожицкой. Хотел спрятаться в саду, бросился в щель под забором, но споткнулся и застрял в канаве. Солдаты увидели это, достали пистолет и выстрелили ему в затылок. Впоследствии сами убежали.

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Убитого Мурашко нашли уже утром. Тогдашняя пресса сообщила, что его застрелили и ограбили бандиты, хотя все ценные вещи остались у жены.

Вскоре началось следствие. Жене сообщили, что причастным к убийству был матрос Андрей Полупанов, который работал первым военным комендантом Киева. В то же время следователи закрыли дело и посоветовали женщине не искать себе неприятностей.

Мурашко похоронили на Лукьяновском кладбище. В 1957 году в честь Андрея Полупанова назвали нынешнюю ул. Ярославов Вал.

График 47-летний Нил Хасевич - "Бей-Зот" - погиб в бою с чекистами 4 марта 1952-го в убежище возле поселка Суховцы Ровенской области. Был активным участником ОУН.

На след графика вышли с помощью вдовы погибшего полковника УПА Ростислава Волошина Инны и захватив один из бункеров. Там были зашифрованные документы УПА с местом расположения бункера возле поселка Суховцы, где Хасевич готовил листовки. Село окружили, а бункер обнаружили в сарае под дровами. Хасевич находился в убежище с воинами Вячеславом Антонюком - "Матвеем" - и Антоном Мельничуком - "Гнатом". По одной из версий, Стекляр метнул внутрь гранату, после взрыва которой не выжил никто. По другой, Хасевич и воины застрелились из собственного оружия, спалив все документы. Впоследствии тела повстанцев вывезли в неизвестном направлении.

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Дата
14
июня

Художника убили выстрелом в затылок

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