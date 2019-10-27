Художник четыре года расписывал потолок храма

На боковых стенах капеллы представлены Эпоха Закона и Эпоха Благодати. Фото: Chapelle Sixtine

В Сикстинской капелле, что в Риме, 30 октября 1512 года торжественно показали росписи на потолке скульптора и художника Микеланджело (1475-1564).

Сикстинская капелла построена в 1470-х годах папой Сикст IV. Лучшие итальянские мастера - Перуджино, Боттичелли, Россели, Доменико, Гирландайо расписали ее стены. На боковых стенах капеллы нарисована Эпоха Закона и Эпоха Благодати, а сам потолок с фресками Микеланджело изображает начало истории человечества - Книгу Бытия.

По заказу Папы Юлия ІІ вместе с помощниками разрисовывал 600 кв. метров потолка церкви. Микеланджело рисовал днем ​​и ночью четыре года, почти не спал, мало ел. Он провел это время стоя на деревянном помосте, лицом к потолку, с отклоненной назад головой и поднятыми вверх руками.

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10 мая 1508 Микеланджело начал роспись потолка. Работа длилась более двух лет, в период между 1508 и 1512 одами, при минимальном участии помощников. Первоначально предполагалось изобразить фигуры апостолов на престолах. Позже, в письме, Микеланджело с гордостью писал, что убедил папу в несостоятельности этого замысла и получил полную свободу.

По замыслу художника, на боковых стенах капеллы представлены Эпоха Закона (Моисей) и Эпоха Благодати (Христос), а сам потолок изображает начало истории человечества, Книгу Бытия. 14 августа 1511 года состоялось открытие готовой к тому времени части росписи.

Микеланджело Буонаротти во Флоренции завершил работу над своей скульптурой "Давид" 8 сентября 1504 года. Статуя изображает библейского персонажа Давида перед решающим поединком с Голиафом.