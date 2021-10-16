Христианскую святыню до основания разрушили

Современный Храм Гроба Господня разделен между шестью конфессиями христианской церкви. Фото: ttp: //www.old-picture.com

Христианскую церковь в Иерусалиме "Гроба Господнего" 18 октября 1009-го полностью разрушил халиф Фатимид Аль-Хаким би-Амр Аллах.

Чествовать место распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа начали еще первые христиане. Тогда оно было еще за городской чертой Иерусалима. Построена церковь 335-го. Разрушалась храм несколько раз в 614, 1009, 1244 годах.

Церковь на месте Гроба Господня заложена Святой Еленой. В состав храмового комплекса вошли предполагаемое место Голгофы и место обретения Животворящего креста. Храмовый комплекс существовал без существенных изменений к захвату в 614 году Иерусалима персидским царем Хосровом ІІ.

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"Безумный правитель" Халиф Аль-Хаким 1009-го ввел массовые убийства и уничтожения христиан Иерусалима, разрушал христианские храмы. Разрушил до основания и Храм гроба, преследовал христиан. В середине XII века крестоносцы с размахом отстроили храм в великом романском стиле, придав Храму внешний вид, по которому он известен до сих пор.

Современный Храм Гроба Господнего разделен между шестью конфессиями христианской церкви, является одной из самых посещаемых святынь христианства.

В крепости Эль-Мансура у Каира 8 февраля 1250 армию христиан разбили. В плен к мусульманам попал король Франции Людовик IX с двумя братьями. Cьомий крестовый поход закончился поражением христиан. Египет остается центром ислама, а Людовик IX двадцати лет идет в Восьмой, последний крестовый поход, в котором и умирает.