Христианскую церковь построили на месте могилы апостола

Собор Святого Петра сводили 12 архитекторов. Фото: Tommaso Cuccioni

В Риме 18 ноября 1626 года освятили собор Святого Петра - церемониальный центр Римско-католической церкви. По легенде, он построен на месте захоронения апостола Петра, он погиб 66-го. Сейчас это самая христианская церковь в мире.

Над возведением собора в течение 120 лет работали 12 архитекторов. Рафаэль Санти (1483-1520) предлагал построить его в форме креста, а Микеланджело Буонарроти (1475-1564) спроектировал большой центральный купол. Завершал работы Карло Мадерна (1556-1629). Храм способен вместить 60 тыс. человек, но этого было недостаточно. Через 45 лет до него обустроили овальную площадь, на которой могут одновременно находиться еще 400 тыс. человек.

На фасаде собора выделяются 9 лоджий, одна из которых, центральная, называется лоджия Благословение - именно отсюда Папа Римский обращается с благословения "Urbi et Orbi" - буквально "Городу (Риму) и миру" ко всем христианам на Рождество, Пасху и праздник св. Апостолов Петра и Павла.

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Расходы на строительство собора Святого Петра были настолько большими, что папе Льву X пришлось продавать индульгенции. Продажа индульгенций вызвала протест немецкого священника-агустинця Мартина Лютера, который вылился в движение Реформации и зарождения протестантизма. 1

626 папа Урбан VIII освятил собор Святого Петра. Общая длина собора 211,6 метра, ширина - 150, высота - 138. В соборе есть более ста гробниц, среди которых - 91 захоронения пап. В последнее похороненным есть папа Иоанн Павел II, умер в апреле 2005 года.

Самый большой собор в древнем Киеве - Михайловский Златоверхий, закончили строить 17 октября 1113. Его история начинается с 11 июля 1108 упоминанием в летописи о закладке князем Святополком-Михаилом храма во имя св. Архистратига Михаила.