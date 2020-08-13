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пятница, 14 августа 2020 01:13

Хип-хоп и анимация - создали ролик, который развенчивает мифы об Одессе

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Хип-хоп и анимация - создали ролик, который развенчивает мифы об Одессе
Создали видео об Одессе. Фото: istpravda.com.ua

Украинский институт национальной памяти начал проект "Юг без мифов"

Кампания должна вывести историю Северного Причерноморья за пределы российского имперского дискурса. История этого края охватывает также историю Крымского ханства и Речи Посполитой, казацкое освоение степи, сообщает "Историческая правда".

Во времена правления Екатерины II внедряли представление о том, что цивилизацию на просторы Северного Причерноморья принесла Россия, отвоевала эти земли в Османской империи.

Первое видео рассказывает об истории Одессы. Город был известен еще с XV века как Кочубеев, позже Хаджибей и лишь в конце XVIII века указом Екатерины II переименован в Одессу.

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"Идея с хип-хопом и анимацией заключается в том, чтобы в понятный для молодой аудитории способ донести неизвестные и малоизученные факты из истории степной Украины. Поэтому казаки у нас сканируют QR-коды, чтобы узнать информацию о территории, куда они въезжают, купцы заказывают услуги охраны, переправы через реку и ночлега онлайн, а полковники в паланке рекламируют себя с билбордов. Несмотря на легкий стиль, видео базируется на фактах и ​​конкретных исторических исследованиях", - рассказал инициатор проекту, заместитель председателя УИНП Владимир Тилищак.

Рассказали о древнем казацком кладбище, что находится возле Хаджибейского дороги Одессы, на склоне Шкодовой горы. Древнейшая из сохранившихся могил датирована 1791 г. - появилась за 3 года до официальной даты основания современной Одессы.

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