Государство не должно действовать под диктовку российских спонсоров - Дробович о мемориализации Бабьего Яра

Власти отказываются обсуждать государственный проект мемориала в Бабьем Ярпу, но поддерживают российский. Фото: "Прямой"

Украинское государство должно заниматься формированием политики памяти в Украине.

Украинская диаспора готова оказать организационную и финансовую помощь для создания музеев Голодомора, Мемориала в Бабьем Яру и Революции достоинства. Об этом, ссылаясь на меморандум между Всемирным конгрессом украинцев и правительством Украины, сказал в беседе с "Радіо свобода" директор миссии ВКУ в Украине Сергей Касянчук.

Согласно опросу фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива большинство украинцев считают, что форму и содержание памяти жертв нацистов в Бабьем Яру должны определять украинские государственные органы. 48% опрошенных против участия российских спонсоров в создании мест памяти в Украине.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский на всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика" заявил о своей поддержке частного проекта по мемориализации Бабьего Яра с участием российских бизнесменов, близких к президенту РФ Владимиру Путину.

Директор миссии ВКУ в Украине Сергей Касянчук сказал, что диаспора готова поддержать ключевые культурные проекты и места памяти мирового и национального значения при условии, что Украина возьмет на себя на себя руководящую роль в их внедрении.

"В декабре прошлого года мы подписали меморандум с украинским правительством, в котором есть такой пункт: "строительство и развитие ключевых культурных проектов и мест памяти мирового и национального значения". Речь идет о Национальном музее-мемориале Голодомора, Национальном музейном комплексе Героев "Небесной сотни" - музее Революции достоинства и третий - и здесь важно само название - Национальный историко-культурный заповедник "Бабий Яр". То есть мы точно вписали название государственного проекта, а не частного проекта - и это принципиальная вещь", - сказал он.

ВКУ считает, что Украине нужна помощь в организации системной работы в области политики памяти.

"Речь идет о выработке прозрачных и действенных принципов государственно-частного партнерства, где государство отвечает за сохранение и развитие активов этих мемориальных комплексов, о выработке государственной системной концепции развития названных комплексов, а общество, доноры и меценаты, включая диаспору, помогают информационно, организационно и финансово в непосредственном осуществлении этих проектов", - сказал Касянчук.

Согласно меморандуму, их нужно реализовать на мировом современном уровне, чтобы они распространяли соответствующие сообщения и нарративы для украинского общества и мировой общественности.

Дискуссии о мемориал жертвам Бабьего Яра идут не первый год в связи с тем, что украинскую концепцию, предложенную Институтом истории Украины, не поддержал президент. Зеленский заявил о поддержке частного проекта, главными спонсорами которого являются российские бизнесмены.

Представители украинской общественности в своих обращениях писали о том, что "проект, в котором есть деньги российских миллиардеров, во время войны, которую ведет Россия против Украины, не может считаться беспристрастным".

Они отмечали, что "культура и политика памяти является неотъемлемой частью суверенитета и субъектности Украины". "Суверенитет и субъектность зависят не только от того, насколько хорошо защищаются границы страны. Но и от того, способна ли она защищать свое культурное и информационное пространство", - говорится в одном из обращений группы "Первого декабря", объединяющая бывших советских диссидентов, ученых, писателей, культурных и религиозных деятелей.

В опросе, который провел фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, большинство респондентов назвали необходимым участие государства в финансировании создания мемориала и музея в Бабьем Яру. 39% считают, что государство должно это делать вместе с частными меценатами из разных стран, 22% - что средства на такой мемориал и музей должны поступать исключительно из государственного бюджета Украины, а 13,5% убеждены, что государство должно сотрудничать только с теми меценатами, которые являются гражданами Украины.

В случае с мемориалом в Бабьем Яру украинцы считают, что вполне уместным является участие в финансировании этого проекта граждан Израиля (81% - "за", 13% - "против"), Германии (77% - "за", "против" - 16%) и США (более 70% респондентов - "за", 22% - "против"). Но когда речь идет об участии граждан России в создании таких мест памяти, то 48% опрошенных выступают против, 43% - выступают за, 8% - не определились.

Научный директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Алексей Гарань говорит, что, согласно опросу, украинцы считают, что лучше всего было бы поручить дело мемориализации Бабьего Яра УИНП.

"Это - три ключевые позиции, вытекающие из этого опроса, что во-первых, это должно быть государственное дело, а не частный проект, во-вторых, им должен заниматься УИНП, который имеет наивысшую степень доверия из всех названных в опросе государственных институтов, и в-третьих, что представители России в этом проект неуместны", - сказал он.

Учитывая такую ​​позицию общественности, непонятно, почему Зеленский избегает даже обсуждения государственного проекта мемориализации Бабьего Яра, разработанного рабочей группой на базе Института истории Украины Национальной академии наук, и предоставляет свою полную поддержку частному проекту с участием российских олигархов Михаила Фридмана и Германа Хана.

Третьим донором является украинский-русский бизнесмен Павел Фукс. Он объявил о выходе из наблюдательного совета "Мемориального центра Холокоста" Бабий Яр" после того, как Совет национальной безопасности и обороны Украины внедрил санкции против него.

Говоря о том, что Украина "достойно отметить восьмидесятых годовщину трагедии в Бабьем Яру" на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика", Владимир Зеленский заявил, что его администрация работает над этим "не первый месяц".

"И сегодня мы должны презентовать текущие результаты. Я думаю, что это должно поставить точку во всех конфликтах в этом проекте, и я уверен, что так и будет. Потому что разрушать любую важную работу очень легко. А что-то сделать, что-то построить, что-то оставить поколениям - это очень сложно", - сказал он.

После него через видеосвязь из Франции, из фестиваля в Каннах, где специальную премию жюри получил документальный фильм его коллеги и друга Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст", выступил художественный руководитель "Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Илья Хржановский.

Российский режиссер поблагодарил Зеленскому за его поддержку.

"Все, что делается" Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр", не было бы возможным без беспрецедентной поддержки украинского государства, которое в тесном сотрудничестве, в буквальном смысле, ежедневно помогает этот проект и саму историю мемориализации реализовывать в таком беспрецедентном масштабе, в котором, как мы понимаем, это можно сделать, чтобы это стало гордостью Киева, гордостью Украины, гордостью мира. Поэтому хочу еще раз отдельно поблагодарить прежде всего президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководителю Офиса президента господину Ермаку, премьер-министру господину Шмыгалю. Ежедневно нам помогает и активным образом поддерживает проект министр культуры господин Ткаченко, и ему тоже за это отдельное спасибо", - сказал Хржановский.

Далее, представляя проект, Илья Хржановский подробно рассказал о территории Бабьего Яра, на котором планируется мемориальный комплекс, о различных художественных и технических средствх. Таких, как инсталляции и подвесные мосты, которые будут применены для экспозиции, но не упомянул о самом нарративе - о том, как будет рассказываться эта история, какие акценты будут расставлены, какие выводы сделаны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Вы с путинскими денежными мешками?" - в КГГА передали призывы за обсуждение мемориализации Бабьего Яра

"Мы предлагаем построить целый ряд музеев. Это будет самый большой музейный комплекс в Европе, более 40 тыс. метров. В нем будут музей трагедии Бабьего Яра, музей жертв, музей, связанный с историей забвения, и музей самого места Бабьего Яра, и музей того, что там происходило с цыганами, и другиим группам киевлян, которые там были уничтожены. Все вместе это будет объединено в единую "кровеносную систему" ​​с помощью "позвоночника" и "скелета", и эта система будет светиться и будет видна даже из космоса", - рассказал Хржановский. Он добавил, что имея "абсолютную, безусловную и безоговорочную поддержку украинского государства", такие проекты дальше будут реализовываться по всей Украине.

Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что часть экспертов считает деятельность "Мемориального центра Холокоста" Бабий Яр" хаотичной мемориализацией.

"Есть общественная организация, которая реализует время от времени различные проекты, на открытие которых приглашает представителей органов власти. У них нет концептуального видения, есть все эти инсталляции и подвесные мосты, "места для раздумий" и анонс многих музеев. Глава государства поддержал эти инициативы, потому что они конкретные, реализуемых но вместе с тем они имеют и высокий уровень неприятия в обществе. И это несет политические риски", - сказал он.

Среди этих рисков председатель УИНП называет потерю субъектности со стороны Украины.

"Не частный проект имеет "безусловную и безоговорочную" поддержку государства, как говорит Хржановский. Потому что такие сложные проекты должны проходить с обусловлеванием и проговариванием всех деталей, потому что это очень сложное место памяти, где переплетаются многие элементы: этно-религиозный контекст с историческим и политическим. Поэтому не может частная инициатива заявлять о своих желаниях, а государство "безусловно и безоговорочно" их выполнять, потому что это противоречит демократическому процессу. Государство должно иметь свою субъектность, а в таких отношениях с частным спонсором она ее теряет", - считает Дробович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"

Дробович считает, что "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" претендует на гораздо большую территорию, чем те семь гектаров, которые ему передал Фонд памяти "Бабий Яр" под руководством пророссийского политика Вадима Рабиновича. Также команда Хржановского претендует на объекты недвижимости, которые сейчас принадлежат государственному историко-мемориальному заповеднику "Бабий Яр".

"Они хотят осуществлять проекты на государственной территории и настаивают на том, чтобы им были переданы угодья. Они хотят забрать здание конторы еврейского кладбища, что есть на территории заповедника. Все проекты, которые они анонсировали на этом форуме, они не в семи гектарах земли, которой было бы предостаточно для мемориализации, а они планируются на другой территории, которая прендадлежит государственному заповеднику. Поэтому это партнерство выглядит странно - они говорят, что дают деньги и организуют мероприятия, а от государства хотят разрешения делать все это на государственной территории. А это - не территория для бизнеса, это - мемориальная территория", - пояснил Дробович.

По его мнению, участие иностранных доноров в проекте мемориализации в Бабьем Яру, даже российских, возможна, но Украина не должна действовать под их диктовку. Управлять проектом должны квалифицированные специалисты, которых должны назначать представители украинской власти.

"Эта группа должна выбрать прозрачным образом публично оговоренную и всем понятную концепцию, а пока единственной продуманной и конкретизированной концепцией, презентованной обществу для открытого обсуждения, является концепция, которую разработала Академия наук. Других пока не существует. И на основе этой концепции эта группа осуществляет надзор за реализацией проекта, чтобы он не отклонялся от концепции, и надзор за использованием донорских средств", - сказал Дробович.

Он убежден, что ситуацию еще можно исправить и вернуть мемориализацию Бабьего Яра под контроль государства, украинских историков и общественности.

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение Фонду государственного имущества отдать в аренду частному проекту "Мемориал Холокоста "Бабий Яр", основанном русскими бизнесменами в 2016-м, реконструированное на государственные средства здание бывшей конторы Лукьяновского еврейского кладбища. Оно является частью украинского проекта комплексной мемориализации Бабьего Яра. Всего в реставрацию вложили более 30 млн грн. на 2021 выделили еще 60 млн грн, но пока эти средства остаются на государственном счета. Ассоциация еврейских организаций и общин Украины подала иск в Окружной административный суд города Киева на деятельность Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации. Среди требований иска – не допустить проведения строительных работ на Лукьяновском еврейском кладбище и Кирилловской православном кладбище, расположенных в пределах территории Бабьего Яра в Киеве. Ранее благотворительная организация "Международный мемориальный благотворительный фонд "Бабий Яр" подала иск в Окружной админсуд Киева с требованием запретить строительство синагоги в Бабьем Яру. Строительство ведет частный проект "Мемориал Холокоста "Бабий Яр".